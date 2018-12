Geheimtipp: Hier gibt‘s in Miesbach nach Feierabend draußen Glühwein

Christkindlmarkt-Stimmung nach Feierabend? Dank der „Glühweinstund“ des Trachtenvereins ist Miesbach um ein Adventsangebot reicher. Hier sind die Termine.

Miesbach - Immer von Mittwoch bis Sonntag – am vierten Adventswochenende nur bis Samstag – gibt es jeweils von 17 bis 20 Uhr Glühwein, Kinderpunsch und verschiedene Kaltgetränke sowie kleine Schmankerl wie Käseknacker in der Semmel und Lebkuchen. Weil sich das gemütliche Beisammensein an der Feuerschale vor der weihnachtlich beleuchteten Trachtenhütte mit großer Holzkrippe noch nicht so herumgesprochen hat, kann man es als Geheimtipp bezeichnen.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte im Landkreis: Alle Termine, alle Infos