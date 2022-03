Geht Miesbach finanziell zu sehr ins Risiko? Kritiker warnen vor der Rekordverschuldung

Von: Dieter Dorby

Teilen

Knapp bei Kasse: Miesbach hat sich für die nächsten Jahre ein großes Investitionsprogramm vorgenommen. Die Kritiker sagen: Es ist zu groß. © SKATA / IMAGO

Rekord-Volumen, Rekord-Neuverschuldung – der Miesbacher Haushalt für das laufende Jahr bringt die Kreisstadt finanziell in eine prekäre Lage. Wieder mal ist Sparen angesagt. Aber das ist schwierig, weil die meisten anstehenden Bauprojekte Pflichtaufgaben sind.

Miesbach – Der Finanzausschuss hat jetzt zwar mit großer Mehrheit dem Stadtrat empfohlen, das Zahlenwerk abzusegnen, aber nicht ohne kritische Worte. So warnte Paul Fertl (SPD) vor einer Überschuldung, da der Schuldenstand der Kreisstadt von 20 Millionen Euro zum Januar 2022 auf voraussichtlich 42,6 Millionen im Jahr 2025 klettern könnte. Er kritisierte vor allem Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU), von dem er sich „nach zwei Jahren im Amt mehr politische Führung“ erwartet hätte. Die Neuverschuldung sei mit 10,75 Millionen Euro jedenfalls „nicht mehr akzeptabel“.

Alfred Mittermaier (CSU) verwies dagegen darauf, dass der Haushalt ein Plan sei: „Wir werden uns weiterhin herantasten müssen, was geht und was nicht. So haben wir das schon immer gemacht.“ Einige Projekte seien deshalb ja bereits herausgenommen worden.

Lesen Sie auch den Erstbericht zum Haushalt: Schulden-Schock - Miesbach kommt gefährlich nah ran an die Überschuldung

So wird das Nahwärmenetz von Rathaus, Bücherei, Beamtenhaus und Feuerwehr nicht wie geplant per Pellets befeuert, sondern mit einer einfachen Gastherme. Die Umgestaltung des Marktplatzes verschwand ebenso aus der mittelfristigen Planung wie der Bau eines Parkdecks neben dem Eisstadion sowie eines Museumsdepots im ersten Stock des Feuerwehrhauses. Und auch die Umgestaltung der Riviera wird nicht auf einmal, sondern voraussichtlich verteilt auf mehrere Jahre durchgeführt. Lediglich der seit Jahren geplante Umbau des Warmfreibads wurde – obwohl er eine freiwillige Leistung ist – politisch auf der Spur gehalten.

Wirtschaftsreferent Perkmann verteidigt „Investitionen in die Zukunft“

Wirtschaftsreferent Florian Perkmann (SPD) unterstützte den Haushalt ebenfalls. „Das sind Investitionen in die Zukunft“, stellte er vor allem mit Blick auf Kloster- und Hortumbau für die Kinderbetreuung fest. „Das ist Daseinsvorsorge, keine Träumerei.“ Dazu zähle für ihn auch der Badumbau. „Da geht es darum, dass die Kinder schwimmen lernen. Das ist eine wichtige Funktion“, betonte Perkmann. Und Stefan Griesbeck (CSU) warnte: „Ich bin auch nicht glücklich über die Schulden, aber wir dürfen nicht in Panik verfallen.“

Lesen Sie auch den Kommentar zum Haushalt: Miesbach muss runter von den Schulden

Michael Lechner (FWG) unterstützte, dass die Stadt „extrem umfangreiche Investitionen“ vornehme, sofern es sich um klassische Pflichtaufgaben handle. „Dass man aber trotzdem Museums- und Depotpläne schmiedet, ist für mich nicht vertretbar.“ Auch bei der Riviera habe er gemahnt, diese nicht zu überfrachten. Man habe bei den Kernaufgaben schon genug zu leisten. „Manchmal muss man auch mal sagen: Es geht nicht“, sagte er mit Blick auf den Neubau der Fußgängerbrücke über die Schlierach, der erst kürzlich beschlossen worden war. Als „Verfechter für Nachhaltigkeit“ stimmte er dem Haushalt ebenso wenig zu wie Fertl.

Verärgerung über Verkauf von Sozialwohnungen

Den hatte vor allem geärgert, dass die Stadt zwei Sozialwohnungen an der Wallenburger Straße verkauft habe, um eine neue zu finanzieren – doch der Zukauf wurde bis auf 2024 verschoben. Ein Umstand, der auch Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) störte. Auch sie wertete den Haushalt als problematisch, warnte aber gleichzeitig Bürgermeister Braunmiller davor, die Umgestaltungspläne für die Riviera in der Schublade verschwinden zu lassen – „dann verlierst du an Glaubwürdigkeit“.

Lesen Sie auch: Kloster-Umbau wird 600.000 Euro teurer

Mit Blick auf Markus Seemüller (FWG), der zuvor betont hatte, seine Freien Wähler hätten eine „abgespeckte Version“ bei der Riviera gewollt, erinnerte Güldner daran, dass er selbst einen Streetball-Platz für die Grünanlage gefordert hatte. Braunmiller indes sicherte zu, dass man den Gesamtplan zur Riviera „Schritt für Schritt“ umsetzen werde – auch mithilfe von privaten Spendengeldern, für die er bereits einige Zusagen habe. Seemüller regte zudem an, mehr bürgerliches Engagement zu fördern.

Einen finanziellen Rettungsanker hat die Stadt noch, und das sind die 30.000 Quadratmeter für die Erweiterung des Gewerbegebiets Nord, die im Zuge des immer noch laufenden Erweiterungsverfahrens zur Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing ungenutzt brachliegen. „Ich hoffe auf die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke, wenn das Verfahren abgeschlossen ist“, sagte Manfred Burger (Grüne). Insgesamt mahnte er, sich schon jetzt darum zu bemühen, dass man 2023 einen genehmigungsfähigen Haushalt auf den Weg bringen könne. „Denn es wäre der Worst Case, wenn wir nicht mehr weitermachen könnten.“

ddy