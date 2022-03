Gemeinsam die Geschichte des Landkreises bewahren: Gründung des Historischen Vereins wird konkret

Von: Dieter Dorby

Franz-Josef Rigo, Journalist, Historiker und Ludwig-Thoma-Kenner aus Bad Wiessee, will den Historischen Verein für den Landkreis Miesbach ins Leben rufen. © tp

Der Termin steht jetzt fest: Am kommenden Dienstag, 29. März, findet im Kulturzentrum Waitzinger Keller in Miesbach die Auftaktversammlung für den neuen Geschichtsverein statt, den der Historiker und Journalist Franz-Josef Rigo aus Bad Wiessee im Landkreis ins Leben rufen will.

Ziel ist es, die Geschichte des Landkreises in ihren verschiedenen Facetten und Zeitabschnitten aufzuarbeiten, transparent zu machen und für nachfolgende Generationen zu bewahren (wir berichteten).

Ursprünglich war der große Tag bereits zu Beginn des vergangenen Jahres angesetzt. Am 22. Januar 2021 sollte die Versammlung stattfinden, doch coronabedingt musste der Termin gestrichen werden. Und im Herbst begannen Einschränkungen durch die Pandemie von Neuem, sodass die Gründung des „Historischen Vereins für die Stadt und den Landkreis Miesbach e.V.“ nun erst stattfinden kann, berichtet Rigo.

Die Geschichte der 17 Kommunen im Landkreis miteinander verknüpfen

Der Journalist aus Bad Wiessee gilt als Initiator dieses Projekts, das eine Plattform schaffen will, die die Geschichte der 17 Kommunen im Landkreis Miesbach miteinander verknüpfen und Zusammenhänge erkennbar machen soll. „Der Landkreis genießt nicht nur eine immens hohe touristische Strahl- und Anziehungskraft, sondern auch eine große kulturelle Tradition“, sagt der Wiesseer, der selbst Ge-schichte studiert hat. Diese herauszuarbeiten, darzustellen und zugänglich zu machen sei eine wichtige und lohnenswerte Aufgabe. „Und ich bin überzeugt, dass wir hier im Landkreis Miesbach viele Menschen haben, die sich dafür interessieren und mitarbeiten würden.“

Die lange Vorbereitungszeit hat Rigo gut zu nutzen gewusst. Um für sein Vorhaben den notwendigen Rückenwind zu bekommen, hat er in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt – auch mit vielen Bürgermeistern des Landkreises. Das Ergebnis macht ihm Mut: „Bei allen war die Zustimmung sehr groß.“

Offen für viele Bereiche

Denn Geschichte – darauf legt Rigo großen Wert – umfasst viele Bereiche und Nischen. Neben der Zeitgeschichte und dem Altertum sieht er auch Platz für die 1950er-Wirtschaftswunder-Jahre im Landkreis. Auch die sogenannte Oral History, die sich an Erinnerungen von Zeitzeugen orientiert, sei ein spannender Ansatz. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich der Geschichte zu nähern.“ Auch Archäologie sei denkbar.

Großes Interesse in Miesbach

In Miesbach ist das Interesse an einem Historischen Verein groß, wie Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch bestätigt: „Die Geschichte des Landkreises wird unter Wert gehandelt. Das gilt auch für die Geschichte der Stadt. Miesbach hat ein großes Archiv und einen großen Museumsbestand. Wir vernetzen uns da gerne.“ Nicht umsonst habe Bürgermeister Gerhard Braunmiller zusammen mit Landrat Olaf von Löwis die Schirmherrschaft übernommen.

Welche Bedeutung das Thema Geschichte im Landkreis hat, bemisst Krobisch an der Zahl der Vereine, die sich mit dem Thema befassen: „Eigentlich hat jede Gemeine einen entsprechenden Verein. Was fehlt, ist eine Vernetzung, um miteinander Themen angehen zu können.“ Zusammen mit Ludwig-Thoma-Kenner Rigo habe man vergangenes Jahr das namhaft besetzte Symposium zum 100. Todestag des Heimatdichters in der Kreisstadt veranstaltet – ein Projekt, seit dem man sich gegenseitig schätzt. So plane man heuer erneut ein Symposium für September, diesmal zum Thema Heimat, das ebenfalls mit hochkarätigen Experten besetzt sein soll.

Raum lassen zur Entwicklung

Um möglichst viele an Geschichte interessierte Menschen zu erreichen, soll thematisch nichts generell ausgeschlossen werden. „Der Verein soll Raum haben, sich zu entwickeln“, sagt Rigo. Zudem komme es darauf an, mit welchen Wünschen, Ideen und Erwartungen die potenziellen Vereinsmitglieder an die Sache herangehen. Deren Passion und Schwerpunkte seien letztlich die Basis für die Arbeit des Vereins.

Junge Interessierte besonders willkommen

Eines liegt Rigo dann aber doch am Herzen: „Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, auch junge Menschen zur Mitarbeit zu motivieren.“ Denn der neue Historische Verein soll es ermöglichen, dass man offen an die historischen Themen, die die Heimat bietet, herantritt. „Und dann“, so der Wiesseer, „entscheidet man, mit was man sich zunächst befassen will.“

Die Auftaktversammlung

im Vorfeld zur geplanten Gründung des Historischen Vereins findet am Dienstag, 29. März, im Saal des Kulturzentrums Waitzinger Keller in Miesbach statt. Beginn ist um 19 Uhr.

