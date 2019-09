Ärgerlich für Eltern und Schüler: Kostenloses Schülerticket kommt nicht wie geplant

Eigentlich hätten Schüler aus dem Oberland ab diesem Dienstag kostenlos mit dem Bus fahren können. Doch das Angebot verzögert sich. Es fehlt eine Freigabe.

Landkreis - Ärgerlich für viele Eltern, Kinder und Jugendliche. Sie hatten sich darauf gefreut, dass die Nutzung der RVO-Busse im Landkreis ab 1. Oktober kostenlos möglich ist.

Nun teilte das Landratsamt auf Nachfrage des Miesbacher Merkur mit: „Leider verzögert sich die Einführung: Der Sondertarif muss durch die Regierung von Oberbayern genehmigt werden.

Diese Genehmigung steht noch aus. Das Landratsamt Miesbach kann daher noch keine Verträge mit der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) schließen. Möglicherweise kann der Start am 1. November 2019 erfolgen.“

Das Schülerticket soll an Schultagen ab 9 Uhr gelten, an den Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen ganztags. Die Landkreisverwaltung hatte dazu mit der RVO und den anderen Landkreisen der Region 17 Verhandlungen geführt. Dies sind neben Miesbach die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen. Mit dem Oberlandler Schülerticket sollen Kinder und Jugendliche mit einem gültigen Schülerausweis die Regionalbusse nutzen können.

Nur für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt dies nicht, da er zur Hälfte bereits im MVV-Tarifsystem ist. Das Angebot soll vorerst nur für Busse gelten, eine Erweiterung auf den Schienenverkehr wird laut Landratsamt geprüft.

Der Landkreis investiert, so das Projekt denn startet, 26.000 Euro jährlich. Die reguläre Schülerbeförderung, die per Gesetz geregelt ist, wird von dem Schülerticket nicht tangiert.

