Geplante Stundenkürzung im Pfarrkindergarten: Eltern wehren sich

In Miesbach ist die Kinderbetreuung ins Schlingern geraten. Statt alle Anfragen abdecken zu können, verzeichnet die Stadt – wie berichtet – ein unerwartetes Defizit an Betreuungsplätzen.

Miesbach – Allein 55 fehlen in der Krippe im Bereich der Kleinkinder unter drei Jahren. Was die betroffenen Eltern zusätzlich irritiert: Gleichzeitig stellt der katholische Pfarrkindergarten eine U3-Gruppe ein. Darüber hinaus soll das Betreuungsangebot freitags ab dem Kindergartenjahr 2023/24 verkürzt werden. Abholtermin wäre ab September nicht mehr bis 17 Uhr, sondern bis 14 Uhr.

Johann Grasser, Leiter des katholischen Kindergartenverbunds, kann die Aufregung der Eltern nicht verstehen. So sei das Einstellen der U3-Gruppe seit zwei Jahren geplant, aber bis 2023 verschoben worden. Grund ist der geplante Umbau des Benefiziatenhauses durch die Stadt, die dort mit dem Kindergartenverbund ein Haus für Kinder mit Hortbetreuung etablieren will. Da sich die Fertigstellung des Kinderhauses im Klosters um ein Jahr verzögerte, wurde die Gruppe verlängert.

Gruppe wird wegen Kinderhaus im Kloster eingestellt

Grasser geht davon aus, dass der Hort im Benefiziatenhaus 2024 fertig wird. Danach seien für die katholische Kita eine Krippengruppe, drei Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen vorgesehen. Für Miesbachs fehlende Betreuungsplätze im U3-Bereich hätte die eingestellte Gruppe laut Grasser nicht viel ausrichten können: „Es ist eine Kleinkindgruppe, die nur bis 13 Uhr betreut wird und keine Schlafmöglichkeit vorsieht.“ Gerade das sei nicht mehr zeitgemäß.

Freitags drei Stunden weniger

Anders sieht es bei der Verkürzung der Freitagsbetreuung aus. Grasser verweist hier auf eine deutlich gesunkene Nachfrage der Eltern, was er auf die Möglichkeiten zum Homeoffice zurückführt. „Wir beobachten seit zwei Jahren, dass Buchungen deutlich zurückgehen.“ Zugleich verweist er darauf, dass der Kindergarten 47 Stunden pro Woche geöffnet habe. „Damit liegen wir schon vorne.“

„Tun uns mit 14 Uhr leichter“

Das Bedürfnis der Eltern nach langen Betreuungszeiten kann Grasser nachvollziehen. Jedoch verweist er auch auf die Bedürfnisse seiner Einrichtung. „Es ist eine Herausforderung, Personal zu finden. Da tun wir uns bis 14 Uhr leichter. Diese Zeit bedeutet einen optimalen Personaleinsatz, und es sind nur 13 Kinder betroffen.“ Zudem gehe es um pädagogische Qualität. „Für die Kinder ist der Kindergarten wie ein Job, und wer geht schon gern 47 Stunden zur Arbeit?“ Hier begrenze man bewusst die Betreuungszeit. „Ist es sinnvoll, dass die Kinder auch am Freitagnachmittag in der Einrichtung sind?“ Er halte die langen Öffnungszeiten für bedenklich. „Wir wollen sinnvolle Pädagogik bieten und keine Aufbewahrungsstelle für Kinder sein.“

Eltern wehren sich

Eine Position, die der Elternbeirat nicht teilt. Für einige Eltern, die unter anderem am Krankenhaus arbeiten, sei die Betreuung bis 17 Uhr unerlässlich, heißt es in einem Brief an Bürgermeister Braunmiller. Eine Kürzung verschärfe den Fachkräftemangel in anderen Branchen. Deshalb solle er dem Ansinnen der Kita nicht zustimmen oder Alternativen aufzeigen. Außerdem argumentiert der Elternbeirat, dass lange Öffnungszeiten nicht automatisch lange Betreuungszeiten bedeuten, da insbesondere Schichtdienstler ihre Kinder nicht täglich bis 17 Uhr in Betreuung geben.

Die Entscheidung liegt nun bei der Stadt. Laut Braunmiller ist dazu ein Gesprächstermin mit Grasser in der kommenden Woche vorgesehen.

