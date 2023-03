Geradlinig und engagiert: Miesbach trauert um Umweltaktivist Karl Brutscher

Von: Dieter Dorby

Karl Brutscher (†) © THOMAS PLETTENBERG

Im Alter von 81 Jahren ist Karl Brutscher verstorben. Der parteilose Umweltaktivist aus Miesbach hat sich mit vielen Eingaben und Petitionen für den Landkreis eingesetzt. Ein Nachfruf.

Er war ein Streiter für das Recht, den Naturschutz und seine Heimat. Er hatte auch keine Angst vor der Auseinandersetzung mit Behörden. Vor dem Amtsschimmel ging er nicht in Deckung, sondern trat ihm entschlossen entgegen. In vielen Fällen. Seine bevorzugte Waffe war dabei seine Schreibmaschine, auf der er Eingaben, Widersprüche, Petitionen und Leserbriefe verfasste. Karl Brutscher, den in Miesbach jeder Charly nannte, hat sich als streitbarer Bürger einen Namen gemacht – erst als Stadtrat, danach im Ruhestand. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Wie jener Amtsschimmel zu zähmen ist, hat Brutscher bestens gewusst. Kein Wunder, war er doch selbst als Finanzbeamter a.D. gut informiert, wie Behörden ticken. Und diese Technik wandte er auch bei seinen vielen Briefwechseln und Eingaben an: freundlich im Ton, aber argumentativ stets eng am Wortlaut des jeweiligen Gesetzes.

„Ein sehr geradliniger, aufrechter Mensch“

Weggefährten aus seiner Zeit im Miesbacher Stadtrat, wo er von 1978 bis 2002 für die SPD saß und von Beginn an als Anlagenreferent fungierte, attestieren ihm ein starkes Durchhaltevermögen. „Er war ein sehr geradliniger, aufrechter Mensch“, beschreibt ihn SPD-Stadträtin Inge Jooß. „Wenn er das Gefühl hatte, dass da etwas nicht stimmt, dann konnte er durchaus stur und prinzipientreu sein.“ Eine Eigenschaft, die mancher kritisierte, die Jooß aber als Stärke sieht: „Es ist doch eigentlich toll, wenn jemand an seiner Linie festhält.“

Und seine Standpunkte hat Brutscher wahrlich nie verraten. Dabei war es vor allem der Naturschutz, der den Miesbacher immer wieder dazu brachte, auf die Barrikaden zu steigen – sei es beim Erhalt der Egartenlandschaft, der Beachtung der Alpenkonvention beim Streit um den Ausbau am Sudelfeld, Bauprojekte in Miesbach oder der Erhalt der Bäume, die im Zuge der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers in der Kreisstadt gefällt werden mussten. Immer wieder recherchierte er passende Urteile, arbeitete sich in juristische Kommentare ein und formulierte seine Sichtweise auf seiner gelben Privileg-Schreibmaschine von 1978.

Beharrlicher Einsatz für den Waitzinger Keller

Durchhaltevermögen hatte Brutscher auch im Stadtrat bewiesen, als es um die Zukunft des Waitzinger Kellers ging. Er stemmte sich beharrlich gegen dessen Abriss und machte sich vielmehr für den Erhalt als Kulturzentrum stark – trotz aller finanzieller Probleme, die die Stadt damals hatte. Mit Erfolg. „Er war sehr gemeinwohlorientiert“, sagt SPD-Stadtrat Paul Fertl. „Dazu sehr engagiert, eckte er aber auch an. Wenn er von etwas überzeugt war, war nicht leicht abzubringen.“ Dies habe sich auch beim Waitzinger Keller gezeigt. „Es war nicht leicht, dafür eine Mehrheit zu gewinnen.“

Nach 30 Jahren trat Brutscher dann aus der SPD aus – mit den Hartz-IV-Reformen war es nicht mehr seine Partei. „Eigentlich wäre ich ja ein Grüner gewesen“, erzählte er als parteiloser Umweltaktivist 2015 in einem Bericht unserer Zeitung, „aber die gab’s damals noch nicht.“

Karl Brutscher verstarb am 13. März in Miesbach nach schwerer Krankheit. Seine Frau Angelika – das Paar hatte keine Kinder – war erst im Dezember 2022 verstorben. Seine Beisetzung findet in Miesbach im engsten Familienkreis statt.

