Gesellig seit 170 Jahren: Kolpingsfamilie Miesbach feiert Jubiläum

Von: Sebastian Grauvogl

Vorfreude aufs Jubiläum: (v.l.) Vorsitzender Michael Griesbeck, Kassier Andreas Noichl und Vizevorsitzende Veronika Lienert. © RP

Eine Begegnung eines Miesbacher Hutmachers mit Adolph Kolping 1853 zur Gründung der Miesbacher Kolpingsfamilie. Das 170-jährige Bestehen wird groß gefeiert.

Miesbach – Als sich 1853 die Wege eines Hutmachers aus Miesbach und eines Schuhmachers aus Kerpen kreuzten, war der Grundstein für die Miesbacher Kolpingsfamilie gelegt. Auf seiner Wanderschaft sei Johann Kohlndorfer damals Adolph Kolping begegnet, heißt es in der Chronik der Miesbacher Kolpingsfamilie, die heuer ihr 170-jähriges Bestehen feiert. Die Vision des Domvikars in Köln, der dort vier Jahre zuvor den Gesellenverein gegründet hatte, beeindruckte Kohlndorfer so sehr, dass er nach seiner Rückkehr nach Miesbach dasselbe tat: Mit 16 Gesellen gründete der Hutmacher den katholischen Gesellenverein Miesbach.

Der heißt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Kolpingsfamilie Miesbach – und begeht sein Jubiläum heuer mit einem großen Festprogramm am letzten Aprilwochenende. Das beinhaltet nicht nur einen Gottesdienst mit Weihbischof Wolfgang Bischof, sondern auch ein Live-Konzert einer renommierten Band Tschentig aus Tirol. Obwohl in fünf Jahren mit dem 175-jährigen Jubiläum sogar noch eine plakativere Marke wartet, haben sich die „Kolperer“ laut Kassier Andreas Noichl entschieden, auch heuer ein angemessenes Programm auf die Füße zu stellen. Schließlich gebe es mit dem Kolping-Stüberl im neuen Pfarrheim und dem Wiederaufleben des Vereinslebens nach Corona noch weitere gute Gründe zum gemeinsamen Feiern.

Bis heute Wohnrecht im katholischen Pfarrheim

An Aktivitäten mangelte es auch in der Geschichte der Miesbacher Kolpingsfamilie nie. Bereits um die Jahrhundertwende waren Chor, Theatergruppe, Schützengesellschaft und Rauchclub feste Bestandteile des Gesellenvereins. 1903 wurde beim 50-jährigen Gründungsfest die neue Vereinsfahne geweiht, die bis heute das Kolping-Stüberl bereichert. Am Bau des katholischen Jugendheimes 1929 – dem späteren Pfarrheim an der Kolpingstraße – beteiligte sich der Gesellenverein mit vielen freiwilligen Arbeitsstunden, heißt es in der Chronik. Seitdem verfüge die Kolpingsfamilie über das auch heute noch gültige Wohnrecht im Pfarrheim.

Der Zweite Weltkrieg brachte dann für die Kolperer – wie für viele andere Vereine auch – eine Zäsur. Von 1933 bis 1945 war der Gesellenverein von der NS-Diktatur verboten. Doch bereits am 1. Februar 1946 verzeichnete die Kolpingsfamilie wieder 77 Mitglieder. Die Gründung der Jungkolpinggruppe folgte 1960, vier Jahre später nahm die Familie erstmals mit einer Mannschaft an der Kolping-Bezirksmeisterschaft im Fußball teil. Seit 1968 im Programm ist die Altkleider- und Papiersammlung, zu der die Helfer auch heute noch zwei Mal pro Jahr ausschwärmen, um mit dem Erlös soziale Einrichtungen zu unterstützen. Ferner organisierten die Kolperer jahrelang Hilfstransporte ins ehemalige Jugoslawien und Albanien.

Seit 1994 nimmt die Kolpingsfamilie an der Deutschen Kolping-Fußballmeisterschaft teil und hatte 2000 sogar die Ehre, diese selbst auszurichten. Jährlich im Programm stehen derweil gesellschaftliche Aktionen wie die Radsuchfahrt, der Scheinheiligenball am Rosenmontag, die Nikolausaktion oder die Familiennachmittage. Auf die religiösen und beruflichen Wurzeln der Kolpingsfamilie beziehen sich Angebote wie religiöse Gespräche, die Mithilfe bei der Gestaltung der kirchlichen Festtage sowie Handwerkerstammtische. Wie Noichl erklärt, gehören der Miesbacher Kolpingsfamilie aktuell knapp 150 Mitglieder an.

Vorverkauf für Konzert läuft

Obwohl der Pfarrsaal maximal 200 Leute fasst, gibt es noch ausreichend Karten für das Konzert von Tschentig am Freitag, 28. April (Einlass ab 19 Uhr). Die vierköpfige Band aus Ranggen im Innsbrucker Land hat Noichl per Zufall entdeckt, erzählt er. Weil ihre Liedtexte gut „in die Zeit und zu Kolping“ passen würden, habe er sie einfach mal angeschrieben. „Ich habe erst gedacht, sie spielen nur auf größeren Bühnen“, erzählt Noichl. Doch weit gefehlt: Tschentig sagten zu. „Dialektpop mit traditionellen Instrumenten und zweistimmigem Gesang und virtuose konzertante Instrumentalstücke“ erwarten die Zuhörer laut Ankündigung. Karten gibt’s im Vorverkauf für 15 Euro bei Tabak Griesbeck in Miesbach sowie online unter folgendem Link: t1p.de/tschentig. Im Vorprogramm treten die jungen Harfenistinnen Sofia und Johana Zelko auf.

Seine Fortsetzung findet das Fest zu 170 Jahre Kolping Miesbach dann am Sonntag, 30. April: Der Gottesdienst mit dem Weihbischof beginnt um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Danach geht es im Festzug zum Pfarrheim, wo sich nach den Ansprachen ein Mittagstisch zum gemütlichen Ausklang anschließt. Die Umrahmung übernimmt der Musikverein.

sg