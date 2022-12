Gestohlene Urne bei Trauerfeier am Miesbacher Waldfriedhof: Sohn verklagt Bestatter

Teilen

Würdiger Ort: die Urnenpavillons auf dem Miesbacher Waldfriedhof. © Thomas Plettenberg

Während eines Trauergottesdienstes in Miesbach 2020 wird eine Urne aus der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof gestohlen. Jetzt hat der Sohn des Verstorbenen den Bestatter verklagt.

Miesbach/München – Franz R. (Name geändert) ist verzweifelt: „Koana konn sich vorstellen, wie’s is“. Als er aus der Kirche kommt, ist die Urne mit den Überresten seines verstorbenen Vaters verschwunden (wir berichteten). Die Polizei kann weder den Täter noch ermitteln, was mit der Urne geschehen ist. Es gibt allerdings Gerüchte: R.’s Vater habe geäußert, im Miesbacher Stadtweiher beigesetzt werden zu wollen. Hat jemand die Urne gestohlen, um sie oder die Asche in den Weiher zu werfen?

R. sagt, er habe keinen Verdacht, wer die Urne gestohlen hat. Er macht den Bestattungsunternehmer für das Verschwinden verantwortlich. Dessen Mitarbeiter hätten besser auf die Urne aufgepasst müssen. Dies gelte umso mehr, als kurz vorher ebenfalls Urnen gestohlen worden seien. Wie sich herausgestellt hat, offenbar von einem Mann, der in R.’s Fall allerdings als Täter ausscheidet.

Lückenlose Überwachung nicht „übliche Praxis“

„Eine lückenlose Überwachung“ sei nicht möglich und auch nicht „übliche Praxis“, entgegnet der Anwalt des Bestatters. Gleichzeitig räumt er ein, dass der Vorfall „schrecklich“, ein „Supergau“ sei. Sein Mandant habe „über Jahrzehnte seine Verantwortung gut wahrgenommen“, ergänzt er und stellt klar: „Keine der Parteien hat gewollt, wie es ausgegangen ist“. Dabei dürfe aber nicht übersehen werden, dass „ein Dritter eine vorsätzliche Straftat“ begangen hat.

Die Straftat wäre aber nicht möglich gewesen, wenn das Bestattungsunternehmen nicht gegen seine „Obhutspflicht“ verstoßen hätte, kontert Franz R.’s Anwalt. Wer einem Bestattungsunternehmer eine Urne übergebe, vertraue darauf, dass sich dieser „pietätvoll“ um die Urne kümmere. Dieses Vertrauen sei „enttäuscht“ worden.

R. will 10000 Euro Schmerzensgeld. Die Vorsitzende Richterin macht ihm keine großen Hoffnungen. Zwar sei es Aufgabe des Bestatters, „die Urne ins Grab zu bringen“. R. habe jedoch keine vertraglichen Ansprüche, weil nicht er das Bestattungsunternehmen beauftragt habe, sondern seine Schwester. Warum sich die Schwester der Klage nicht angeschlossen hat, bleibt offen.

So könne Franz R. nur eine Verletzung seines Allgemeinen Persönlichkeitsrechts geltend machen, was mit „vielen Fragezeichen“ versehen sei, erklärt die Richterin. Selbst wenn das Gericht eine Verletzung feststellen sollte, seien Schmerzensgeldansprüche in Deutschland generell „restriktiv geregelt“. Im Bereich des Persönlichkeitsrechts erst recht: Eine Entschädigung in Geld komme nur bei schwerwiegenden Verletzungen in Betracht.

Ort der Trauer „dauerhaft entzogen“

Aber genau eine solche liege hier vor, argumentiert R.’s Anwalt. Weil sein Mandant nicht wisse, wo sein Vater beigesetzt ist, sei ihm „der Ort der Trauer dauerhaft entzogen“. Dies habe es ihm nicht nur schwer gemacht, Abschied zu nehmen, sondern sei auch heute „noch nicht ganz abgeschlossen“. So wisse er nicht, wo er hingehen soll, um seines Vaters zu gedenken.

R.’s Begehren sei „nachvollziehbar“, erkennt die Richterin an, bezweifelt allerdings, ob eine Aufarbeitung mit juristischen Mitteln möglich ist: „Ein Urteil würde die Umstände nicht ändern“, erklärt sie und regt einen Vergleich an, auch wenn „Trauer, Leid und Schmerz“ in Geld aufzuwiegen, schwierig sei. Hinzu komme, dass in der vorgerichtlichen Kommunikation „viel schiefgelaufen“ sei. Letztlich einigen sich die Parteien auf eine Zahlung von 5000 Euro – um den Streit endgültig zu beenden.

Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der weiß, wo Franz R.’s Vater beigesetzt ist. Ein anonymer Hinweis würde ihm wohl reichen.

Andreas Müller