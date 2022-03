Gesundheits-Abteilungsleiter neuer persönlicher Referent von Innenminister

Von: Stephen Hank

Teilen

Severin Eichenseher ist ins Innenministerium gewechselt. © al

Das Landratsamt bekommt zum 1. April eine neue Gesundheits-Abteilungsleiterin. Der bisherige Chef der Abteilung, Severin Eichenseher, ist neuer persönlicher Referent des Innenministers.

Landkreis – Das Landratsamt bekommt zum 1. April eine neue Leiterin für die Abteilung Soziales, Jugend und Gesundheit. Deren bisheriger Chef, Severin Eichenseher, ist zum 1. März ins Innenministerium gewechselt, wo er als einer von drei persönlichen Referenten Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zuarbeitet. In der Kreistagssitzung verabschiedete Landrat Olaf von Löwis (CSU) den 31-Jährigen mit herzlichen Worten.

Herausfordernde Zeit: Corona und Seniorenresidenz

Gerade mal zwei Jahre arbeitete der Tölzer am Landratsamt – das Innenministerium hatte den jungen Regierungsrat seinerzeit dorthin abgeordnet. Sein Start war denkbar turbulent. „Er hat am 2. März 2020 angefangen, am 3. März hatten wir bei uns den ersten Corona-Fall“, erinnerte Löwis. Als neuem Leiter der Gesundheitsabteilung sei Eichenseher nicht viel Zeit zur Einarbeitung vergönnt gewesen, doch er habe die Herausforderungen mit ruhigem Kopf gemeistert. Auch, als einige Monate später das Seniorenzentrum Schliersee in den Fokus rückte. Bekanntermaßen gipfelte der Pflegeskandal in der Schließung des Heims. „Es war höchste Zeit, in dieser Angelegenheit einen Schlusspunkt zu setzen, wenngleich sich das Thema nicht grundsätzlich aufgelöst hat“, blickte Löwis auf die auch für ihn arbeitsintensive Zeit zurück. Eichenseher wünschte er für seine künftige Aufgabe alles Gute: „Wir hätten Dich gerne länger behalten, leider hat Dich das Ministerium abgeworben. Das ist aber eine Riesenchance.“ Löwis’ Amtsvorgänger Wolfgang Rzehak (Grüne) untermauerte das: „Der Minister hat sich den Richtigen ausgesucht.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Eichenseher bedankte sich für das Lob. „Das klang jetzt, als wäre ich 40 Jahre da gewesen.“ Als junger Jurist, frisch aus der Ausbildung, habe er in Miesbach viel dazugelernt. Es sei eine herausfordernde Zeit gewesen. Den Namen von Eichensehers Nachfolgerin gibt das Landratsamt im April bekannt.

Lesen Sie hier alles über die aktuelle Corona-Situation im Landkreis.