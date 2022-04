„I gfrei mi narrisch“: Petenten sind mit der Entscheidung des Umweltausschusses pro Petition sehr zufrieden

Erfolgreiche Petition: Zur Pressekonferenz trafen sich Petenten und Abgeordnete im Plenarsaal des Landtags im Anschluss an die Sitzung.

WASSERSCHUTZZONE THALHAM-REISACH-GOTZING

Bei der Pressekonferenz, die aus Corona-Platzgründen in den Plenarsaal verlegt wurde, zeigten sich die Petenten zufrieden.

„Des gfreit mi narrisch“, gab Bio-Landwirt Alois Fuchs am Rednerpult unumwunden zu. „Das Thema ist jetzt angekommen. Wir können unser Anliegen, für das wir uns seit Jahren einsetzen, nun umsetzen.“ Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber dankte der Politik, „dass sie sich des Themas so angenommen hat.

Wir wollen ein offenes, faires Verfahren“. Den wichtigsten Punkt vorwegzunehmen, habe das rechtsstaatliche Empfinden sehr gestört. Was auch Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner ansprach: „Einen zwingenden Grund für die Vorwegnahme des Dünge- und Beweidungsverbots sowie den Selbsteintritt der Regierung hat der Ausschuss nicht gesehen.“ Münchens Wasserqualität sei sehr hoch, eine akute Notlage nicht in Sicht. „Wir können also gut über ein normales Verfahren reden.“

FW-Abgeordneter Florian Streibl freute sich, „dass es eine einvernehmliche Lösung gibt. Das ist ein starkes Signal.“ Miesbachs Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner, die den erkrankten Gerhard Braunmiller vertrat, betonte die Bedeutung eines sauberen Verfahrens für die Rechtssicherheit – für Miesbach, die Landwirte und München: „Ein guter Tag für Miesbach.“ Auch Petenten-Anwalt Benno Ziegler zeigte sich zufrieden: „Es war der Versuch, das Verfahren auszuhöhlen. Der Sofortvollzug ist vom Tisch – besser geht’s nicht.“ Dass auch im Rahmen des normalen Verfahrens ein Dünge- und Beweidungsverbot drohen kann, würde Marion von Kameke (Biogut Wallenburg) akzeptieren: „Wenn die Abwägung das ergibt, müssen wir das anerkennen.“

