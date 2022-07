Gipfelfotos mal anders: Ludwig Watteler (66) setzt Hausberge neu in Szene

Von: Sebastian Grauvogl

Beeindruckend: das Kreuz auf der Bodenschneid. © Ludwig Watteler

Ludwig Watteler (66) hat 90 Gipfelkreuze fotografiert. 45 davon stellt er aktuell im Waitzinger Keller in Miesbach aus. Eine ungewohnte Perspektive auf die Berge in der Region.

Miesbach – Die Erleuchtung kommt Ludwig Watteler (66) mitten in der Nacht. Zum Jahreswechsel 2006/2007 sitzt er mit seiner Frau auf dem Gipfel der zu diesem Zeitpunkt schneefreien Brecherspitz. Als er sich dann Richtung Kreuz umdreht, ist es passiert. „Da hat es zack gemacht“, sagt Watteler. In diesem einen Moment spürt er, dass Gipfelkreuze viel mehr als nur die Markierung des höchsten Punktes eines Berges bedeuten. Für ihn stehen sie seither für den Augenblick, an dem er sie bei einer Bergtour zum ersten Mal erblickt. Und genau so hält er sie mit seiner Spiegelreflexkamera in Schwarz-Weiß fest. Ob mit Gegenlicht, Spiegelungen, Schatten, ob verschwommen im Nebel oder teilweise verdeckt durch Latschen oder Fels, ob aus Metall oder Holz, ob mit Korpus Christi oder ohne: Watteler fängt ein, wie er das Kreuz am Berg sieht. Er presst es nicht in einen Rahmen, sondern lässt es diesen selbst definieren.

Gipfelkreuze als „Verbindung zwischen Himmel und Erde“

„Verbindung zwischen Himmel und Erde“, hat der ausgebildete Fotograf aus Gräfelfing seine Ausstellung genannt, die er aktuell im Waitzinger Keller in Miesbach zeigt. 45 seiner mittlerweile schon 90 Werke hängen bis zum 30. Juli in der Kunstgalerie im Foyer Ost im ersten Obergeschoss des Kulturzentrums. Eine Premiere im Landkreis Miesbach, die Watteler viel bedeutet. Schließlich hat in den hiesigen Hausbergen alles angefangen.

Letztere sind auch mit einer eigenen „Miesbacher Ecke“ in der Ausstellung vertreten. Hier zeigt sich mit am besten, was Wattelers Perspektive bewirkt: Sie löst die Kreuze aus ihrem topografischen Korsett. Höhenmeter und Panorama des Gipfels werden plötzlich unbedeutend. Und so wirken die Fotos von Ankel- und Schlierseespitz mit ihrer jeweils überschaubaren Höhe von rund 1300 Metern auf einmal genauso beeindruckend wie die Motive auf prominenten 2000ern und 3000ern in Österreich und Südtirol.

Fotograf Ludwig Watteler aus Gräfelfing lichtet Gipfelkreuze so ab, wie sie ein Bergsteiger als erstes sieht. © STEFAN SCHWEIHOFER

Welches Kreuz er als nächstes ins Bild rückt, entscheidet Watteler ganz traditionell: Er schlägt eine Karte auf und sucht sich eine für Wetter und Jahreszeit passende Route aus. „Ich habe keine Liste, die ich abhake“, versichert der Fotograf. Ihm gehe es ums Bergsteigen, nicht ums erzwungene Sammeln von Gipfeln oder Höhenmetern. Genau das würde nämlich die natürlichen Momente, die er einfangen möchte, zu künstlich erzeugten Situationen machen. Übrigens auch ein Grund, warum Watteler darauf verzichtet, Gipfel mehrfach zu fotografieren. „Das wäre dann nur eine Reproduktion“, erklärt er.

Keine Nachbearbeitungen am Computer

Auch auf Nachbearbeitungen am Computer verzichtet der 66-Jährige. Einzig seine selbst angefertigten, weißen Passepartouts nehmen Einfluss auf die Wirkung der Gipfelkreuze. Aber auch hier achtet Watteler darauf, die Authentizität nicht zu verwässern, sondern sie allenfalls zu unterstreichen.

Wer durch die Ausstellung im Waitzinger Keller schlendert, dem wird bewusst, das das Kreuz selbst bei einer Bergtour oft untergeht. Wer nimmt sich schon die Zeit, die Maserung des Holzes oder die Fixierung der Halteseile zu studieren, wenn er rundherum von einer begnadeten Aussicht abgelenkt wird? Fast schon beruhigend erscheint es da, dass auch Watteler selbst ab und zu einen solchen „schwachen Moment“ hat. So hat er bei der Hohen Munde in den Mieminger Bergen nicht das Kreuz selbst, sondern dessen Schatten fotografiert. Letztlich fast ein Zufallsprodukt, erklärt der 66-Jährige. Er habe versucht, den eingetrockneten Stempel im Gipfelbuchkasten abzulichten, um ihn so digital spiegeln und damit entziffern zu können. Dabei sei ihm dann der beeindruckende Schattenwurf des Kreuzes aufgefallen.

Nicht minder imposant schaut das Foto aus, das Watteler als Titelbild für seine Miesbacher Ausstellung ausgewählt hat: das Kreuz der Hachelspitz. Auch wieder so eine eher unbekannte, aber nicht minder lohnenswerte Tour, die sich sogar als Abstecher auf dem Weg zum Jägerkamp machen lässt. „Der Gipfel ist auf keiner Karte verzeichnet“, sagt Watteler. Das Kreuz hingegen hat dank ihm nun einen prominenten Platz erhalten.

