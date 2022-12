Glätte-Unfälle im Landkreis Miesbach: Polizeien und Feuerwehren beschäftigt - Stau auf A8

Von: Jonas Napiletzki

Auch am Ortseingang von Schliersee kämpfte sich der Verkehr durchs Schneegestöber, das sich auch auf den Straßen niederschlug. © Thomas Plettenberg

Im Schneegestöber und auf glatten Fahrbahnen ereigneten sich am Freitag mehrere Unfälle auf den Straßen im Landkreis Miesbach. Feuerwehren und Polizeien wurden alarmiert.

Landkreis - Im Laufe des Tages hat sich am Freitag, 16. Dezember, die Zahl der Unfälle auf den Straßen summiert. Im Landkreis Miesbach sorgte anhaltender Schneefall über mehrere Stunden für Glätte und Schnee, was auch der Winterdienst nicht immer und überall verhindern konnte.

So kam es bereits bis zum Nachmittag zu zahlreichen Unfällen, zu denen Polizeien und Feuerwehren aus dem Landkreis ausrücken mussten. Unter anderem krachte es an der Staatsstraße 2075 in Bayrischzell mit einem beteiligten Auto, auf der Autobahn zwischen Holzkirchen und Weyarn sowie zwischen Gmund und Kreuzstraße kam es ebenfalls zu Unfällen.

Unfall in Reithamer Kurve - Stau auf der A8

Auch in der Reithamer Kurve - eine gefährliche Stelle an der Bundesstraße 318 - zwischen Warngau und Kreuzstraße ereignete sich ein Unfall, zu dem Feuerwehren hinzugerufen wurden. Die Häufung der Unfälle ist auf das winterliche Schneegestöber zurückzuführen, das für schneeglatte Fahrbahnen im ganzen Landkreis sorgte.

Dabei floss der Verkehr laut Daten von Google Maps fast im gesamten Landkreis nur zähflüssig. Auf der A8 staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer hinweg. Laut Wetterprognosen soll der Schneefall noch bis in die frühen Morgenstunden am Samstag anhalten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor verbreiteter Glätte, leichtem Schneefall und teils strengem Frost.

Dieser Artikel wird bei Bekanntwerden weiterer Details fortlaufend aktualisiert.