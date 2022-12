Glatteis: Unwetter im Landkreis Miesbach befürchtet - Straßenmeisterei alarmiert

Von: Sebastian Grauvogl

Streusalz ist ein wichtiges Hilfsmittel im Kampf gegen winterliche Straßenverhältnisse (Symbolfoto). © dpa

Eine gefährliche Glatteislage droht im Landkreis Miesbach. Wetterdienste warnen vor massiven Einschränkungen und Schäden. Die Straßenmeisterei Hausham ist alarmiert.

Landkreis - Die Daten der drei Glättemeldeanlagen verheißen nichts Gutes. Lufttemperaturen von unter -18 Grad haben die Fühler an den Bundesstraßen im Landkreis Miesbach am frühen Dienstagmorgen registriert, berichtet Horst Müller von der Straßenmeisterei Hausham. Fast noch mehr beunruhigen den Experten die Messwerte aus fünf Zentimeter Tiefe unter der Fahrbahn: „Auch da sind wir klar im Minus“, sagt Müller. Das allein birgt noch keine Gefahr. Wenn aber kommt, was sämtliche Wettermodelle für Mittwoch prognostizieren, würde sich die Lage binnen weniger Stunden dramatisch zuspitzen: Stundenlanger Eisregen könnte massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr auslösen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmittag in einer Vorabinformation vor Glatteis-Unwetter. Sogar Schäden an der Infrastruktur, zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, sowie Eisbruch in Wäldern seien möglich. Weitere Teile des südlichen Oberbayern liegen im Gefahrenbereich - der Landkreis Miesbach quasi mittendrin.

Luftmassengrenze sorgt für Glatteis

Dass der genaue Ablauf auch wenige Stunden vor Beginn der Lage noch unsicher ist, liegt an der Wetterlage selbst. Ein Tief nördlich der Azoren löst eine Warmfront aus, die von Südwesten her die Alpen überquert und hier auf die noch massive Frostluftschicht der vergangenen Tage trifft. Es entsteht eine so genannte Luftmassengrenze, die Eis- und Warmluft binnen weniger Dutzend Kilometer voneinander trennt. Nördlich von ihr schneit es, südlich fällt Regen. Wo genau diese Trennlinie zum Liegen kommt, lässt sich nicht exakt vorhersagen. Und damit auch nicht, ob und wann es im Landkreis Miesbach tatsächlich zum gefährlichen Eisregen und kommt.

Geht es nach Straßenmeister Müller, wäre ihm Schnee die liebste Option. Sollte der Eisregen doch fallen, dann am besten noch nachts, wo kaum jemand auf den Straßen unterwegs ist. „Regen von den Leuten meist als Tauwetter wahrgenommen“, weiß Müller. Und damit quasi als Glätte-Entwarnung interpretiert. Bei dieser Wetterlage jedoch wäre genau das Gegenteil der Fall.

Straßenmeisterei bereit für Eisregen

Die Straßenmeisterei bereitet sich daher sicherheitshalber auf den schlimmsten Fall vor. Schon am Dienstagabend werde man präventiv und flächendeckend Streusalz ausbringen, erklärt Müller. Danach werde man das Wetterradar sowie das Winterdienst-Infosystem des Freistaats auf Basis der Daten des DWD genau im Auge behalten. Auch die Messwerte der Glättemeldeanlagen - an der B13 bei Holzkirchen, an der Schlierachbrücke der B472 bei Miesbach und an der B307 bei Klamm (Kreuth) - werde man überwachen. Zudem könnten Kamerabilder aus den angrenzenden Landkreisen helfen, den potenziell gefährlichen Wetterumschlag frühzeitig zu erkennen. Letztlich sei in solchen Fällen aber auch oft das so genannte Mikroklima ausschlaggebend. Aufgrund der Topografie gebe es durchaus den einen oder anderen „Eisschrank“ im Landkreis. „Hier kann es besonders heimtückisch werden“, sagt Müller.

Die Straßenmeisterei werde mit großem Personal- und Fahrzeugeinsatz versuchen, die Glatteisgefahr zu entschärfen, versichert Müller. „Alle Dienste sind voll besetzt.“

sg