Globale Krisen: CSU-Bundestagsabgeordneter fordert „gemeinsame Kraftanstrengung“

Im Rahmen seiner Sommertour setzte sich Alexander Radwan auch an die Kasse des Edeka in Bad Tölz. Unterstützt wurde er von Edeka-Mitarbeiterin Rosmarie Bocksberger.

„Nicht alle haben den Schuss gehört“

Sebastian Grauvogl

Zwei Jahre hat Alexander Radwan (CSU) coronabedingt auf seine Sommertour verzichtet. Heuer war er wieder unterwegs. Sein Fazit: Noch nicht alle haben den Ernst der Lage erkannt.

Landkreis – Zwei Jahre ohne Sommertour: „Da hat schon was gefehlt“, sagt CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan. Fakten könne man auch in E-Mails und Dokumenten übermitteln, Stimmungen gingen dabei aber meist unter. Heuer war Radwan wieder unterwegs in seinem Wahlkreis, der sich aus den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen zusammensetzt.

In Hunderten Gesprächen bei seinen insgesamt rund 50 Besuchen bei Unternehmen, Schulen oder Landwirten versuchte der Abgeordnete herauszufinden, wie die Menschen vor Ort mit den jüngsten Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg mit Energiekrise umgehen, was sie von der Berliner Politik fordern und wie die Region für die daraus resultierenden Veränderungen aufgestellt ist.

Epochenwende statt Zeitenwende

Dass gerade vieles im Umbruch ist, daran hat Radwan keinen Zweifel. Ein Fan des von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geprägten Begriffs der Zeitenwende ist er aber nicht. „Wir sprechen in vielen Bereichen eher von einem Ankommen Deutschlands in der Realität, in einigen Bereichen von einer echten Epochenwende“, stellt Radwan klar.

Die Zeiten, in denen sich die USA um die Sicherheit Europas gekümmert und dafür gezahlt hätten, seien ebenso vorbei wie billige Importe von Vorprodukten aus China, Rohstoffen aus Afrika sowie Energie aus Russland. Aktuell würden die globalen Kräfteverhältnisse und damit auch Handelsbeziehungen neu geordnet. Maßstäbe wie Demokratie und Klimaschutz würden dabei nicht immer eine Rolle spielen. Somit sei fraglich, ob die „werteorientierte Außenpolitik“ der Bundesregierung Deutschland nicht irgendwann von den Weltmärkten isoliere. Radwan warnt, dass Deutschland wegen der erstarkten Konkurrenz nicht mehr automatisch der bevorzugte Partner in der Welt sei.

Mehr Offenheit für Technologie und Innovation

Für ihn ist klar: Das Land müsse dafür sorgen, weiterhin Spitzenreiter in Sachen Technologie zu sein. Dazu brauche es ein innovationsfreundliches Klima, in dem auch Start-ups eine Zukunft haben. Ferner müssten Großprojekte, deren Realisierung hierzulande teils Jahrzehnte dauere (als lokale Beispiele nennt Radwan die S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried oder den Bahnübergang Hausham), mit Bürokratieabbau drastisch beschleunigt werden. Es gelte hier auch, „Einzelinteressen wieder in ein gesundes Verhältnis zum Allgemeinwohl zu rücken“. Radwan bedient sich hier einem Zitat des früheren CSU-Bundespräsidenten Roman Herzog: „Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen.“

Nicht nur in der Politik der Ampelregierung, sondern auch in seinen Begegnungen im Wahlkreis hat Radwan den Eindruck gewonnen, „dass es zwar wahnsinnig viele fleißige Menschen gibt, jedoch noch nicht alle den Schuss gehört haben“. Konkret würde er in der Region aktuell zwei gegenläufige Trends beobachten: Aus dem Fachkräfte- werde mittlerweile ein genereller Arbeitskräftemangel, und gleichzeitig hätten seit Corona immer mehr und vor allem auch jüngere Berufstätige das Bedürfnis, mehr auf ihre „Work-Life-Balance“ zu achten und ihre Arbeitszeiten eher zu reduzieren. „Das“, ist Radwan überzeugt, „kann so nicht funktionieren.“ Im Gegenteil: Der Wettbewerb werde härter, der Erhalt des gewohnten Wohlstands eine „gemeinsame Kraftanstrengung“.

Radwan: „Mal alte Zöpfe abschneiden“

Damit das gelingt, gilt es laut Radwan auch, „mal alte Zöpfe abzuschneiden“. Nur, wenn man etwas kaputtgehen lasse, könne Neues entstehen. So sei mit Digitalisierung nicht gemeint, alte Modelle in die neuen Strukturen einzupassen, sondern lieber gänzlich andere Methoden zu entwickeln. Dass das Potenzial dafür da ist, versichert Radwan, hätten ihm seine Besuche bei der Sommertour aber schon gezeigt.

