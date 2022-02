Gold-Mädel Geisenberger wieder in der Heimat

Gefragte Person: Natalie Geisenberger bei ihrer Rückkehr von Peking. Zu Miesbacher-Empfangs-Delegation gehörten unter anderem Landrat Olaf von Löwis (2.v.l.) und Bürgermeister Gerhard Braunmiller. © Matthias Balk/dpa

Rekord-Frau Natalie Geisenberger ist von den Olympischen Spielen heimgekehrt. Am Flughafen erwartete sie unter anderem eine Delegation aus Miesbach.

Miesbach – Der Jubel ertönte dieses Mal nicht knapp 7750 Kilometer, sondern nur wenige Meter entfernt: Eine Delegation aus Miesbach hat am Samstag die Rodel-Olympiasieger um Natalie Geisenberger am Flughafen in München empfangen. „Es war eine spontane Aktion mit den Berchtesgadenenern“, erklärt Stefan Griesbeck, Vorsitzender des SV Miesbach, Geisenbergers Heimatverein.

Gerne hätte er, wie schon 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang, die beiden Goldmedaillen Geisenbergers – insgesamt die fünfte und sechste – mit einer kleinen Gruppe aus der Heimat vor Ort bejubelt, aber coronabedingt war das diesmal nicht möglich. Ein Ersatz für die Olympia-Reise sei der Flughafen-Empfang aber nicht.

Mit den Berchtesgadenern haben sich die Miesbacher, neben Griesbeck etwa die Familie Geisenbergers, Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Landrat Olaf von Löwis, am Irschenberg getroffen, bevor sie gemeinsam zum Flughafen gefahren sind. Die Verbindung kommt nicht von ungefähr, schließlich hat Geisenberger alle drei Goldmedaillen in der Team-Staffel mit dem Berchtesgadener-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt gewonnen. „Wir sind schon lange mit ihnen verbunden, weil Natalie auch immer mit ihnen in Königssee trainiert hat“, erklärt Griesbeck. „Das ist wie eine große, kleine Familie.“