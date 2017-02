Schmierereien in Miesbach häufen sich

Wöchentlich gibt es neue Schmiererien und Graffiti in Miesbach. Ob an der Kirche, der Schule oder in der Altstadt - den Sprayern ist anscheinend jede Wand recht. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Miesbach – Erst an der Schule in Parsberg, dann die Portiunkulakirche in Miesbach – es tauchen immer mehr Graffiti im Stadtgebiet auf. Wie Ferdinand Huber von der Bürgerstiftung Miesbach sagt, ist jetzt auf die Klostermauer betroffen. Hier findet sich in schwarzer Farbe derselbe Schriftzug, wie kürzlich an der Portiunkulakirche. Huber hat das bei der Polizei Miesbach schon zur Anzeige gebracht – auch wenn es vielleicht nicht viel bringt. „Mei, die Wahrscheinlichkeit da etwas zu erreichen, ist gering.“ Das sagt auch die Polizei und bittet deshalb um Zeugenhinweise (0 80 25 / 29 90).

Noch mehr Schmiereien sind in der Altstadt aufgetaucht. Der kleine Trachtenbrunnen am Lebzelter-Berg sei mit Farbe beschmiert und an einigen Hauswänden in der Fraunhoferstraße hätten sich FC Bayern München Ultras verewigt, sagt Huber. „Das ist eine andere Handschrift als bei der Klostermauer.“ Dort wird der Schaden durch die Graffiti auf rund 200 Euro geschätzt.

nip