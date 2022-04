Großbaustelle Landratsamt: Projektabbruch „wäre ein Fehler“

Von: Stephen Hank

Im Innenhof zwischen Landratsamt (l.) und früherer Landwirtschaftsschule haben die ersten vorbereitenden Arbeiten für die Verlegung von Versorgungsleitungen schon begonnen. © tp

Die Kreisräte stehen trotz gestiegener Kosten zum Neubau des Landratsamts in Miesbach. Samt Sozialwohnungen und Tiefgarage kostet das Projekt 50,7 Millionen Euro.

Landkreis – Ganz wohl zumute war den Kreisräten angesichts der zu erwartenden Kosten von 50,7 Millionen Euro nicht. Doch „es gibt keinen Weg zurück“, wie es CSU-Fraktionssprecher Christian Köck formulierte. Die Planungen für den Neubau des Landratsamts samt Sozialwohnungen und Tiefgarage werden weiter vorangetrieben. „Wir bekommen ein modernes Dienstleistungszentrum“, sagte Robert Wiechmann (Grüne). „Wir dürfen jetzt nicht in Sorgen verfallen.“

Letztlich war es nur ein Sachstandsbericht der Verwaltung, den der Kreistag in seiner Sitzung zur Kenntnis nahm. Der Kreisausschuss hatte sich zuvor schon für die Weiterführung des Projekts in der vorgestellten Form ausgesprochen. Bekanntermaßen klettern die Kosten von 39,9 Millionen Euro (Stand Januar 2021) auf voraussichtlich 50,7 Millionen. Grund sind massive Preissteigerungen auf dem Bau, aber auch eine Vergrößerung der Fläche bei den Sozialwohnungen um rund 800 Quadratmeter. Kreiskämmerer Gerhard de Biasio zeigte sich im Kreistag fest davon überzeugt, dass es für die Wohnungen vom Freistaat einen Zuschuss von rund drei Millionen Euro gibt. Sobald die erforderlichen Unterlagen vorliegen, werde man die Förderung beantragen. Er bekannte aber auch: „Wenn sie wegfällt, haben wir ein Problem.“

Kreiskämmerer hofft auf Förderprogramme

Zusätzliches Geld könnte es auch über das neue KfW-Förderprogramm für energieeffiziente Gebäude geben. „Wir haben hier durchaus eine Chance, dass wir reinrutschen“, sagte er. Allerdings stehen die Rahmenbedingungen noch nicht fest. In der Planung sind etwaige Fördergelder deshalb noch nicht hinterlegt.

Biasio riet dazu, das Neubauprojekt wegen der Baukostensteigerung jetzt „zügig durchzuziehen“. Gar ein Abbruch wäre ein Fehler. „Wir haben bereits zwei Millionen Euro ausgegeben und geben jeden Tag weiter Geld aus“, erinnerte er. „Billiger wird’s nicht.“ Als „wichtiges Projekt“ für Stadt und Landkreis, das nun schnell umgesetzt werden sollte, bezeichnete auch Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) den Neubau. „Ich kann keine Fehler erkennen“, sagte er. Wegen des Grundstücks rund um die Zulassungsstelle, das dem Landratsamt als eiserne finanzielle Reserve dient, stehe man in engem Austausch. „Wenn es Handlungsbedarf gibt, werden wir unverzüglich in Kontakt treten“, versprach er.

Mit Senkung der Kreisumlage ist wohl nicht so schnell zu rechnen

Miesbachs Vizebürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) bezeichnete die Preissteigerungen als „bittere Pille“. Mit rund 10,5 Millionen Euro falle insbesondere die dreigeschossige Tiefgarage ins Gewicht. „Ich würde mir wünschen, dass die gleiche Summe wie fürs Parken in alternative Mobilitätskonzepte investiert wird“, sagte die Kreisrätin, gestand aber gleichzeitig, dass es positiv sei, dass die Parkplätze in den Untergrund rücken und darüber Wohnraum entsteht. Paul Fertl (SPD) beharrte ebenso wie Gisela Hölscher (FW) darauf, die Baukosten im Blick zu behalten: „Es sind Zahlen, die drücken und die den Kreis und die Gemeinden erdrücken könnten.“ Mit einer Reduzierung der Kreisumlage sei in den nächsten Jahren wohl nicht zu rechnen.

Wegfall angemieteter Verwaltungsgebäude spart 500.000 Euro pro Jahr

Kleiner Trost: Geht der Neubau-Komplex im Sommer und Herbst 2025 stufenweise in Betrieb, erübrigen sich Ausgaben an anderer Stelle. Allein durch den Wegfall der jetzt noch angemieteten Verwaltungsgebäude spare sich der Landkreis „konservativ gerechnet“ (Biasio) rund eine halbe Million Euro pro Jahr. Bei den Sozialwohnungen wiederum seien 200.000 bis 250.000 Euro Mieteinnahmen pro Jahr zu erwarten, rechnete Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) vor. Das Geld freilich dürfte für die Tilgung draufgehen. Im Kreisausschuss hatte der Kreiskämmerer bereits angekündigt, dass man für den Bau der Sozialwohnungen wohl neue Schulden wird aufnehmen müssen.

