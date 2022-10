Großes Interesse an Miesbach III: So soll das neue Nahwärmenetz in der Kreisstadt funktionieren

Von: Dieter Dorby

Teilen

Viele interessierte Miesbacher: Das Projekt der Heizzentrale Miesbach III stellten (hinten v.r.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller (am Rednerpult), Bauamtsleiter Lutz Breitwieser, Sebastian Henghuber (MW Biomasse AG), Michael Brünner (EST) und Stefan Drexlmeier (EWO) den knapp 100 Zuhörern vor. © Thomas Plettenberg

Gemessen an der Zahl der Zuhörer und deren Fragen kann man sagen: Das Interesse an der geplanten Heizzentrale mit Namen Miesbach III ist groß. Knapp 100 Interessierte kamen am Dienstagabend in den Saal des Bräuwirts, um dort Infos rund um das Nahwärmeprojekt zu erhalten.

Dass Zug im Thema ist, betonte Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei der Begrüßung. Die ersten Gespräche zu dieser Heizzentrale – die dritte nach den beiden Landkreisanlagen an der Mittelschule (I) und auf der Waitzinger Wiese (II) – habe man Ende Dezember 2021 geführt. Im Juni habe der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Aus Sicht der Stiftung Energiewende Oberland (EWO) besteht aktuell gerade bei der Versorgung mit Wärme eine große Abhängigkeit, stellte deren Vorstandsvorsitzender und Geschäftsstellenleiter Stefan Drexlmeier fest. Ziel der Energiewende sowie deren Gründungsmitgliedern, zu denen auch der Landkreis Miesbach gehört, ist es, bis 2035 unabhängig zu werden über erneuerbare Energien. Daher sei die geplante Nahwärmeversorgung durch Miesbach III eine gute Sache. Die Standortsuche sei nicht einfach gewesen. 20 Flächen habe man identifiziert. Am Ende sei nur ein Standort übergeblieben – am Waldrand südwestlich der Siedlung Auf der Grün.

Beteiligungsfrist endet am 9. November

Laut Bauamtsleiter Lutz Breitwieser sei der Platz sehr gut geeignet: Es ist eine Lichtung im Wald. Sie sei nah, könne gut angefahren werden, und der Eingriff in die Ökologie sei auch vertretbar. „Der gute Wald bleibt bestehen.“ 27 Meter lang und 15 Meter breit wird das Betriebsgebäude, dessen zwei Kamine mit 36 Metern Höhe den Wasserdampf knapp über den Wipfeln ablassen. Das Areal liegt laut Breitwieser im Landschaftsschutzgebiet, jedoch gibt es für dieses Projekt seitens der Unteren Naturschutzbehörde die Möglichkeit einer Befreiung. Aktuell läuft das Bebauungsplanverfahren, bei dem die Bürger im Rahmen der Beteiligung noch bis 9. November Zeit haben, Einwendungen und Hinweise im Rathaus einzureichen.

Lesen Sie auch: So performt das neue Nahwärmenetz im Stadtrat

Die spannendsten Infos präsentierte aber Sebastian Henghuber, Vorstand der MW Biomasse AG aus Irschenberg. Seit 15 Jahren baue das Unternehmen Hackschnitzel-Heizanlagen in diesem Stil auf, darunter die Anlage in Weyarn, die zu den mittelgroßen Anlagen zählt. Die Strategie ist einfach: Je mehr Haushalte sich anschließen lassen, desto größer wird die Anlage. Für die zu gründende Betriebsgesellschaft sind die Stadt Miesbach und der Landkreis als Gesellschafter im Gespräch.

Sogar die Innenstadt ist ein Thema

Zentrale Anschlussbereiche sind Auf der Grün/Von-Vollmar-Straße sowie Frauenschul-/Bergwerkstraße. Sogar der der Durchbruch unter Schlierach und Bahndamm sei nicht ausgeschlossen, um die ensemblegeschützte Innenstadt einmal anzuschließen. Der Zeitplan sieht so aus: Bis zum Winter sollen die Fragebögen der Zuhörer ausgewertet werden. Darauf basierend wird ein Nahwärmeversorgungskonzept mit Preismodell erstellt. Persönliche Angebote sind bis zum Sommer 2023 vorgesehen. Ende 2024 sind die ersten Lieferungen vorgesehen.

Lesen Sie auch: So wurde das neue Nahwärmenetz zum Zukunftsthema in Miesbach

Eine generell kritische Distanz zur geplanten Anlage war im Saal nicht zu spüren. Zwar gab es Fragen zur Nähe der Anlage zur Wohnbebauung, doch Michael Brünner, Geschäftsführer des Miesbacher Ingenieurbüros Energie System Technik (EST), konnte beruhigen. Die Anwohner müssten sich auf keine störenden Nebeneffekte einstellen. Die Anlieferung per Lkw erfolge alle zwölf Tage im sommer und mehrmals täglich im Winter. Den werde man hören, aber es werde nur weiches Material ausgeschüttet.

Der Anschluss der Häuser sei einfach. Die Leitung werde ins Haus gelegt und ans Wasser-/Wärmenetz angeschlossen. Dazu gebe es eine Übergabestation, die im Privatbesitz und nicht reparaturanfällig sei. Die Kosten für den Anschluss liegen im Bereich einer neuen Heizungsanlage – Zahlen wurden jedoch nicht genannt.

Hackschnitzel aus der Region

Die Hackschnitzel, die verfeuert werden, stammen aus der Region. Auch hier seien Kostensteigerungen möglich, aber nicht in dem Maß wie bei Gas und Öl. Zudem gebe es über das auf 20 Jahre angelegte Vertragsverhältnis eine Preisleitklausel. Sie besage, dass Erhöhungen nur in begrenztem Rahmen indexbasiert erfolgen kann. Das ist laut Henghuber eine überschaubare Angelegenheit.

Das ist die MW Biomasse AG aus Irschenberg

Die MW Biomasse AG ist eine kleine Aktiengesellschaft mit einem kleinen Gesellschafterkreis. Den beschreibt das Kürzel MW, das für Maschinenring und Waldbesitzer steht. Die Aktionäre und Gründerfirmen sind die WB Handels GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen, die Waldbesitzervereinigungen Rosenheim-Bad Aibling sowie Traunstein, die Pro Communo AG als 100-prozentige Tochter des Maschinenrings Bad Aibling-Miesbach-München, die Agrokomm GmbH als 100-prozentige Tochter des Maschinenrings Ebersberg sowie die RO-MR Dienstleistungs GmbH als 100-prozentige Tochter des Maschinenrings Rosenheim. Zusätzlich werden die Land- und Forstwirte aus der Region mit 200.000 Euro als Vorzugsaktionäre beteiligt. Die kleine AG mit Sitz in Irschenberg ist aber nicht an der Börse notiert.

ddy