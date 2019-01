Grüne Woche: So präsentiert sich der Landkreis Miesbach in Berlin

„Hochwertige Produkte aus einer wertigen Region“: Unter diesem Motto präsentiert sich der Landkreis heuer auf der Grünen Woche in Berlin. Wir berichten täglich von der Messe.

Update Freitag, 18. Januar: Großer Politiker-Auflauf am Stand der Alpenregion

Was für ein Auflauf bei der Alpenregion: Am ersten Tag der Grünen Woche in Berlin haben sich die Politiker am Landkreis-Stand die Klinke in die Hand gegeben. „Man ist ihnen gar nicht ausgekommen“, scherzt Harald Gmeiner, Vorstand der Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS), die den gemeinsamen Messeauftritt von Firmen und Touristikern aus den Landkreisen Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau organisiert.

+ Entspannte Stimmung: (v.l.) Otterfings Bürgermeister Jakob Egsleder, SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid, Gabi Leitner, ATS-Vorstand Harald Gmeiner, Ministerin Michaela Kaniber, Gabi Dubb und Landrat Wolfgang Rzehak. © Alpenregion Tegernsee-Schliersee So schaute nicht nur Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) auf eine Schmankerlprobe vorbei, sondern auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FWG), Umweltminister Thorsten Glauber (FWG) und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Der Sympathiepreis gehe ganz klar an Kaniber, meint Gmeiner. Die Ministerin habe beim Bierzapfen bei der Brauerei Reutberg von ihrer Kindheit als Wirtstochter in Berchtesgaden erzählt und genussvoll den Käse aus dem Tegernseer Land probiert. „Der hat ihr ganz gewaltig gut geschmeckt“, schwärmt Gmeiner. Auch die Präsentation der Öko-Modellregion, bekanntermaßen ein Förderprojekt ihres Ministeriums, habe Kaniber „wohlwollend“ aufgenommen.

Doch auch der Wirtschaftsminister habe sich interessiert gezeigt und die Anregungen der Landkreisvertreter zum Thema Naturtourismus sofort mit Block und Stift mitnotiert. „Sehr volksnah und entspannt“, findet Gmeiner. Letzteres gilt auch für die Anreise von Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) nach Berlin. Anders als 2018, als Sturmtief Friederike seine Zugfahrt durcheinander wirbelte, traf Rzehak heuer pünktlich ein. Er habe sich unmittelbar nach Beendigung des Katastrophenfalls im Landkreis auf den Weg gemacht, berichtet Gmeiner und fügt launig an: „Ich habe ihm um kurz vor Mitternacht an der Hotelbar getroffen.“

Update Donnerstag, 17. Januar: So liefen die Anreise und der Aufbau des Messestands

+ Viel zu tun: Das Team des Landkreis-Stands auf der Grünen Woche in Berlin bereitet sich auf den Messestart am Freitag vor. Zehn Tage lang können die Besucher in Berlin probieren, wie die Region schmeckt. © Alpenregion Tegernsee-Schliersee Mit Zug und Lkw ist die Delegation aus dem Landkreis zur Grünen Woche nach Berlin gereist. Das Personal mit der Deutschen Bahn, die Waren in einem Kühllaster der Brauerei Reutberg. Und alle sind heil in der Bayernhalle angekommen, berichtet Harald Gmeiner, Vorstand der Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS), die den Messeauftritt federführend betreut. „Die Anreise war absolut reibungslos.“

Am Stand selbst herrschte am Donnerstag bunter Aufbau-Trubel. Die Mitarbeiter der Naturkäserei Tegernseer Land bestückten ihre Frischetheke, die Vertreter der Slyrs-/Lantenhammer-Destillerie rollten ihre Holzfässer in Position. Die Regale für die Gewürze von Herbaria, die Gläser der Genussschmelzerei Essendorfer und die Fläschchen und Tuben von Sixtus waren schnell gefüllt. Die Touristiker packten derweil ihre Broschüren über die Region aus, um den Gästen am Stand zu zeigen, wo denn die Schmankerl produziert werden.

„Wir machen das alles mit vereinten Kräften“, sagt Gmeiner. „Und ich denke, wir sind gut aufgestellt.“ Verglichen mit dem Geschehen in der Bayernhalle insgesamt galt das auf jeden Fall. „Da herrscht noch eine Mordshektik“, berichtet der ATS-Chef schmunzelnd. Die Landkreis-Vertreter lagen dagegen gut in der Zeit und können dem Messestart am heutigen Freitag entspannt entgegensehen.

Artikel von Mittwoch, 16. Januar: Gut vorbereitet für den Messe-Auftritt

Landkreis– Während viele Bürger im Landkreis wegen der schneeweißen Woche noch rot sehen, geht es für die Touristiker gedanklich bereits ab ins Grüne. Am Freitag, 18. Januar, eröffnet in Berlin die Internationale Grüne Woche. Und der Landkreis Miesbach ist diesmal mittendrin statt nur dabei.

Zehn Tage lang zeigen Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS), Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach und die Produzenten Lantenhammer/Slyrs, Sixtus, Herbaria, Essendorfer und die Naturkäserei Tegernseer Land den Besuchern an einem 62 Quadratmeter großen Stand in der Bayernhalle, wie die Region schmeckt. „Wir wollen über ein klares Bekenntnis zur Qualität Aufmerksamkeit erzeugen“, sagt ATS-Vorstand Harald Gmeiner. Das könne nur gelingen, wenn Tourismus und Unternehmen an einem Strang ziehen. „Wenn nur eine Seite allein vor Ort ist, hat es keinen Sinn.“

Gewissermaßen eine Schlussfolgerung aus der jüngeren Vergangenheit. Da nämlich waren die Messeauftritte des Landkreises in Berlin ein bunter Mix, der jedes Jahr anders aussah (wir berichteten). 2018 machten Touristiker und Produzenten erstmals wieder gemeinsame Sache – allerdings noch unter Organisation von Starnberg. Heuer hat die ATS das Heft des Handelns in die Hand genommen. Zwar stellen am Stand auch die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau aus, die Firmen stammen aber mit Ausnahme der Klosterbrauerei Reutberg allesamt aus der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Auch der Genussregion Irschenberg habe er eine Beteiligung angeboten, berichtet Gmeiner. Allerdings ohne Erfolg.

+ Ein Stück Landkreis in Berlin: Das gelungene Erscheinungsbild des Messestands von 2018 will die ATS auch bei der Grünen Woche 2019 beibehalten. Diesmal liegt die Organisation aber rein bei ihr. © Alpenregion Tegernsee-Schliersee

Die Gesamtkosten – 2018 waren es laut Gmeiner etwa 40 000 Euro – teilen sich die Messe-Teilnehmer anteilig untereinander auf. Auch einen Landkreis-Zuschuss gibt es wieder. „Ohne den würde es nicht funktionieren“, sagt der ATS-Chef. Da es sich bei der Grünen Woche aber eigentlich um eine Verbraucher- und nicht um eine Tourismusmesse handle, müssten sich auch die Produzenten finanziell beteiligen. „Nur wenn die Last gleichmäßig auf allen Schultern verteilt ist, wird es auch für alle attraktiv.“

Dass sich auch die Standbesucher wohlfühlen, dafür sorgt sechs bis sieben Mitarbeiter der beteiligten Firmen und Organisationen. Die probierbereiten Produkte sollen als Türöffner Appetit auf einen Urlaub in der Region machen. Die Schnee-Katastrophe, mit der der Landkreis zuletzt groß in den Schlagzeilen war, sollte bis dahin keine Rolle mehr spielen, hofft Gmeiner schmunzelnd: „Wir werden das Thema nicht ins Schaufenster hängen.“ Und auch keinen Schneemann in der Kühltruhe bauen. Weiß hat bei der Grünen Woche Hausverbot.

