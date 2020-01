So geht es weiter beim Hort in Miesbach

Für den zwischenzeitlichen Umzug des Kinderhorts von seinen Räumen in der Kolpingstraße 24 in die Mittelschule auf der Rudolf-Pikola-Schulanlage hat der Miesbacher Stadtrat den Weg frei gemacht für die nächsten Schritte.

Einstimmig wurden die Planungen von Architekt Thomas Schneider angenommen und die Ausschreibung beauftragt. Auch in Sachen Hortverein gab es eine einmütige Entscheidung. Hier übernimmt die Stadt die Trägerschaft ab dem Einzug des Horts in den Erweiterungsbau der Rudolf-Pikola-Schule.

Wie berichtet, wird das Domizil des Kinderhorts an der Kolpingstraße renoviert. Für die Zeit der Bauarbeiten zieht die Einrichtung in die Mittelschule. Dort stehen dann vier Klassenzimmer im Erdgeschoß sowie ein großer Raum im Untergeschoß für die Kinder bereit. Die Klassenzimmer werden für eine Hortgruppe mit 25 Kindern umgebaut. Im Keller wird eine Essenausgabe eingerichtet. Diese kann dann vom Hort und der Mittagsbetreuung der Grundschule genutzt werden. Auch nach dem Auszug des Horts wird sie gebraucht. Wie berichtet, sollen Eltern in Bayern bis 2025 das Recht haben, dass ihr Kind am Nachmittag betreut wird.

Die Gesamtkosten inklusive Brandschutz liegen bei 120 000 Euro brutto. Davon entfallen rund 80 000 Euro auf die Essensausgabe im Untergeschoß.

Während dieser Übergangszeit übernimmt die Stadt die Trägerschaft des Horts, bis dieser in seine renovierten Räume im Schaffner Benefiziatenhaus zurückkehrt. Dann übernimmt der Kita-Verbund Schlierach-Leitzachtal. Wie berichtet, konnte der bislang verantwortliche Hortverein keinen neuen Vorstand finden. Bis zum Umzug in die Mittelschule bleibt der Hortverein weiterhin verantwortlich. Damit soll der Stadt der Übernahmeaufwand für das alte Gebäude erspart bleiben.

