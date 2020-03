Grüße an Oma und Opa: Das haben die Kinder im Landkreis für ihre Großeltern gemalt

Bastelt, schreibt oder malt Grüße an Eure Großeltern – dazu haben wir die Kinder im Landkreis aufgerufen, die derzeit Abstand zu Oma oder Opa halten sollen. Hier die Ergebnisse.

Landkreis - Bastelt, schreibt oder malt Grüße an Eure Großeltern – dazu haben wir die Kinder im Landkreis aufgerufen, die derzeit Abstand zu Oma oder Opa halten sollen. Wer an unserer Aktion ebenfalls teilnehmen möchte, schickt sein Kunstwerk per Mail an redaktion@miesbacher-merkur.de (Betreff: Gruß-Aktion). Bitte vollständigen Namen angeben, aus welchem Ort Ihr kommt und an wen Ihr Eure Grüße richtet.

Alle News aus dem Landkreis Miesbach zur Corona-Krise lesen Sie in unserem Ticker.

Malen für die Großeltern: Die Bilder vom Sonntag, 22. März

Grüße von Rottach nach Dürnbach

„Wir machen gerne bei Eurer Gruß-Aktion mit“, schreibt die Familie Tomaschek aus Rottach-Egern. Maximilian und Ferdinand richten Grüße an Oma Christl und Opa Horst und die beiden Cousins Emil und Valentin in Dürnbach.

+ Maximilian und Ferdinand Tomaschek aus Rottach-Egern.

Hanna malt für die Uroma

Hanna Obermüller (6) aus Schaftlach hat ein Bild für ihre 86-jährige Uroma Helga gemalt, die sie im Moment nicht besuchen darf. Die Uroma liebt die Natur und ihren Garten, deshalb ist das auf dem Bild zu sehen. Um ihre Lieben zu schützen, hat sich die Familie jetzt so gut es geht in Quarantäne begeben, schreibt Mama Evi.

+ „Für Uroma“ © Hanna Obermüller Brieftauben für Wally-Oma und -Opa

„Die Idee ist super“, schreibt Familie Bauer aus Miesbach über die Gruß-Aktion der Heimatzeitung. Helena und Titus haben „Brieftauben“ für Wally-Oma und Wally-Opa aus Fischbachau gebastelt – und schicken ihnen somit sinnbildlich liebe Grüße. „Sie sind sehr traurig, dass wir uns momentan nicht besuchen dürfen“, schreibt Mama Ingrid, „und freuen sich sehr, wenn hoffentlich bald alles überstanden ist.“