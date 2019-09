Der Fokus liegt auf kleinen Klassen: Schulamt Miesbach legt Zahlen vor

Kleine Klassen, kleine Schulen: Beides ist dem Schulamt Miesbach weiter ein großes Anliegen. Auch fürs neue Schuljahr investiert die Behörde dafür wieder einiges an Lehrerstunden.

Landkreis – Nächster Halt: Mittlere Reife. Wer dieses Ziel ansteuern will, muss in der siebten Klasse in den M-Zug einsteigen. Das jedenfalls war bislang der Fahrplan in den Mittelschulen im Landkreis. Ab sofort gibt es eine weitere Zustiegsmöglichkeit: die Vorbereitungsklasse an der Mittelschule Holzkirchen. Sie bietet Quali-Absolventen mit einem Gesamtnotenschnitt von 2,5 oder besser die Chance, in zwei Jahren im Anschluss an die neunte Jahrgangsstufe den mittleren Bildungsabschluss zu erreichen, erklärt Schulamtsleiter Jürgen Heiß. 20 Schüler haben sich dafür angemeldet.

„Wir haben immer wieder Spätzünder, die dann aber richtig durchstarten“, sagt Heiß. Umso erfreulicher sei es, ihnen nun auch im Landkreis diesen Weg eröffnen zu können. Für Heiß’ Stellvertreterin Andrea Pelters ein weiterer Beweis für die hohe individuelle Flexibilität der Mittelschule: „Es ist einfach eine tolle Schulart.“

Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, sollen im neuen Schuljahr alle Kinder und Jugendlichen haben, betonen die beiden Schulamtsdirektoren. Deshalb haben sie keine Kosten in Form von Lehrerstunden gescheut, um die Klassengrößen möglichst klein zu halten. 21,1 Grundschüler (Vorjahr 20,9) sitzen im Schnitt im selben Zimmer, bei den Mittelschülern liegt die Zahl mit 19,2 sogar unter der 20er-Marke aus dem Vorjahr.

„Der normale Unterricht muss gut versorgt sein“, erklärt Heiß diesen Fokus. „Das ist unser Kerngeschäft.“ Weder bei den 19 Grundschulen (151 statt 154 Klassen) noch bei den sieben Mittelschulen (61 statt 58 Klassen) werden mehr als 30 Schüler gleichzeitig unterrichtet. Das Risiko, dass es deshalb durch fehlende Ressourcen zu Unterrichtsausfällen kommt, sehen Heiß und Pelters durch die 388 Lehrkräfte (davon 23 neu im Landkreis) und die sogenannte Mobile Reserve (28 Personen mit 413 Stunden) ausreichend gut abgesichert. Sollte es doch Engpässe geben, könne man während des Schuljahrs noch nachjustieren. Zum Beispiel, wenn Lehrer in Teil- oder Elternzeit wieder Stunden aufstocken möchten. „Wir sprechen die Leute proaktiv an“, so Heiß.

Die Schülerzahlen als solche sieht der Schulamtsleiter als stabil. Der Rückgang bei den Grundschülern von 3211 auf 3188 sei marginal, zumal sich die Zahl der Schulanfänger um 34 auf 849 erhöht habe. Als erfreulich bezeichnet Heiß den – wenn auch moderaten – Anstieg bei den Mittelschülern von 1161 auf 1169. „Die gute Arbeit der Kollegen trägt Früchte.“ Auch die gute Vernetzung zu Betrieben führe zu einer höheren Attraktivität der Mittelschulen, ergänzt Pelters.

Um die Eltern möglichst frühzeitig und neutral auf den Übertritt vorzubereiten, werde man die Infoveranstaltung von der dritten auf das zweite Halbjahr der zweiten Jahrgangsstufe vorverlegen – und dazu auf Wunsch auch Beratungslehrer von Gymnasium und Realschule als „Coaches“ hinzuziehen. Die Botschaft fasst Pelters in einem Satz zusammen: „Viele Wege führen nach Rom.“

Beratung ist auch beim Thema Inklusion gefragt. In Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum in Hausham könne man heuer fünf statt vier Kooperationsklassen für Kinder mit und ohne Förderbedarf anbieten. Mangels Nachfrage von zwei auf eins reduziert wurde hingegen die Zahl der Deutschklassen für Schüler mit sprachlichen Defiziten. Zusätzliche Förderstunden könnten aber flexibel zugeteilt werden, so Heiß.

Überhaupt schätzen Heiß und Pelters die Nähe zwischen Schule und Gesellschaft im Landkreis. Deshalb ist es ihnen auch so wichtig, auch die für die Sozialstruktur positiven kleinen Standorte zu erhalten. Zwar analysiere man stetig die Entwicklung der Schülerzahlen, allerdings über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. „Es wird also keine Knall-auf-Fall-Entscheidungen geben“, versichert Heiß. Und betont gleichsam, dass aktuell keine Schule in Gefahr ist. „Es zeichnet sich derzeit nichts Derartiges am Horizont ab.“

Schulleiter-Wechsel

Christine Haberl leitet die Grundschulen Warngau und Wall, Monika Schieder übernimmt die kommissarische Leitung der Grundschule Bad Wiessee. Die bisherige Schulleiterin Kristina Weber wird Leiterin eines Grundschulseminars für Lehramtsanwärter. Aus privaten Gründen muss Judith Ströhla die Leitung der Grundschule Parsberg abgeben. Marianne Epp und Elisabeth Kestler teilen sich diese Aufgabe kommissarisch.