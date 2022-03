Grundschule Parsberg: Stadt saniert vorerst nur beim Brandschutz - aus gutem Grund

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Bei der Grundschule in Parsberg besteht dringender Handlungsbedarf. Sie muss generalsaniert werden. © Thomas Plettenberg

Restarbeiten beim Brandschutz stehen an der Grundschule Parsberg an. Weitere Maßnahmen packt die Stadt vorerst nicht an - aus gutem Grund.

Miesbach – Sicherheitshalber fragte Joachim Staudinger noch mal nach: „Soll ich nur die Billiglösung vorstellen?“ Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nickte: „So, wie wir es besprochen haben.“ Dann legte der Architekt mit seinem Vortrag über die finalen Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung der Grundschule Parsberg los.

Sanierung 2018/19 aus finanziellen Gründen pausiert

Das Gros der Umbauten habe man bereits vor ein paar Jahren erledigt, berichtete Staudinger. Darunter den Neubau eines Fluchttreppenhauses sowie eine Fluchttüre in der Turnhalle. Wegen der angespannten Haushaltslage der Stadt seien die Arbeiten 2018/19 pausiert worden. Jetzt gelte es, das Projekt zum Abschluss zu bringen, um tatsächlich allen Vorgaben gerecht zu werden und „Gefahr für Leib und Leben zu 100 Prozent auszuschließen“.

Auch interessant: Diese Projekte hat Miesbach 2022 vor

Viel zu machen sei dafür aber nicht mehr, erklärte der Architekt. Als Beispiel nannte er noch ein paar feuerfeste Türen, die nachgerüstet werden müssen, sowie einen feuerhemmenden Lager- und Kopierraum. müsse. Nur dezent überarbeiten werde man die Duschen im Keller der Turnhalle. Der Grund: die vom Stadtrat bereits beschlossene Generalsanierung der Schule. „Alles, was wir jetzt zu viel ausgeben, wäre umsonst“, erklärte Staudinger. Zumal es für die Generalsanierung Zuschüsse gebe, für die Brandschutzertüchtigung hingegen nicht. Die Kostenschätzung für die Restarbeiten belaufen sich laut Staudinger auf rund 129 000 Euro.

Generalsanierung erst in ein paar Jahren?

„Was wäre denn die teurere Variante gewesen?“, wollte Paul Fertl (SPD) mit Blick auf das „Intermezzo“ zwischen Staudinger und Braunmiller wissen. Er wolle keine Kosten treiben, könne sich aber vorstellen, dass sich die Generalsanierung angesichts der weiter schwierigen Finanzlage der Stadt noch um ein paar Jahre verschieben werde.

Lesen Sie auch: Kindergarten Parsberg wird 50 Jahre alt

Staudinger nannte hier etwa eine Komplettsanierung der Duschen, eine Brandmeldeanlage fürs gesamte Gebäude sowie eine Erneuerung der nicht mehr normgerechten Decken. All das würde knapp 570 000 Euro kosten. Aber: „Vieles davon müssten wir bei der Generalsanierung ohnehin wieder anpacken.“ Aus diesem Grund riet Staudinger auch von Christian Mittermaiers (CSU) Frage nach dem Einbau einer IT-Verkabelung ab. Zumal die Schule mit der aktuellen Funklösung gut klar komme.

Bürgermeister Braunmiller versicherte, dass die Stadt die Generalsanierung zeitnah anpacken werde. Die Planungsleistungen würden im kommenden Jahr erbracht, die Baumaßnahmen 2024 und 2025 durchgeführt. Die Stadträte beschlossen folglich einstimmig die günstige Variante der Brandschutzertüchtigung. „Alles andere“, meinte auch Manfred Burger (Grüne), „wäre rausgeschmissenes Geld.“

sg