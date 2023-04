Grundwasser: Steigende Verdunstung und Niederschlagsdefizite - „Wir machen uns schon Sorgen“

Von: Jonas Napiletzki

Sichtbarer wird die Trockenheit an der Oberfläche, wie hier am Hackenseebach im vergangenen Frühjahr. © Privat

Seit Jahren häufen sich Niederschlagsdefizite im Landkreis, was sich aufs Grundwasser auswirkt. Das Wasserwirtschaftsamt sorgt sich. Dramatisch ist die Lage aber nicht.

Landkreis – Während sich viele Gemeinden im Landkreis gegen Sturzfluten wappnen, schleicht sich Stück für Stück ein weiteres Wasser-Problem ins Oberland: Die Pegel des Grundwassers sinken. Das Landesamt für Umwelt (LfU) warnt: „Nach einem erneut zu trockenen Kalenderjahr 2022 fielen vor allem im südlichen Bayern die Niederschläge des bisherigen Winterhalbjahres im langjährigen Vergleich zu gering aus.“

Wasserwirtschaftsamt misst Pegel tagesaktuell

Vor Ort bestätigen das die Messwerte aus Holzkirchen, wie Klaus Moritz, Sachgebietsleiter Gewässerkunde beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (WWA) auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. Während das Tegernseer Tal als besonders niederschlagsreich gilt, trifft die zunehmende Trockenheit im Landkreis vor allem den Norden. Das WWA, direkt der Regierung von Oberbayern unterstellt, betreibt Grundwasser-Messstellen unter anderem in Holzkirchen, Rottach-Egern und Bayrischzell. Deren Daten sind tagesaktuell.

Klaus Moritz Leitet das Sachgebiet Gewässerkunde beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. © Privat

„Die Grundwasserstände sind primär abhängig von der Niederschlagsentwicklung und der Verdunstung“, erklärt Moritz. Im Landkreis gebe es seit Jahren gehäuft Niederschlagsdefizite und in der Folge einen Rückgang der Grundwasserneubildung. Aber: „Im bayernweiten Vergleich haben wir besonders im Süden sehr hohe Niederschläge.“ Entsprechend sei der Grundwasserrückgang „nicht dramatisch“. Das sei aktuell beispielsweise auch erkennbar an den Wasserständen von Schliersee und am Tegernsee: An beiden befindet sich der Seewasserspiegel im Normalbereich trotz der zuletzt geringeren Schneeschmelze.

Verdunstung steigt, Niederschläge sinken: „Wir machen uns schon Sorgen“

Es müsse aber innerhalb des Landkreises zwischen Norden und Süden differenziert werden, erklärt Moritz – eine Folge der Eiszeit. Holzkirchen liege am Südende der Münchner Schotterebene, das Grundwasser steht im langjährigen Mittel gut 95 Meter unter der Erde. In Bayrischzell sind es nur rund drei Meter, in Rottach-Egern gut 1,5 Meter. Während sich das Defizit der Grundwasserneubildung im Norden langsam „aufschaukelt“ und Moritz dort seit Jahren sinkende Grundwasserstände erkennt, sorgen die Flüsse im Süden bei Trockenheit für schnellen Ausgleich. „Es gibt eine Wechselwirkung zwischen den Fließgewässern und dem Grundwasser, sodass in den flussbegleitenden Tälern der Grundwasserstand keinen ausgeprägten negativen Trend aufweist.“

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim misst das Grundwasser an Stationen, wie hier in Bayrischzell zu sehen. © Thomas Plettenberg

Die glückliche Lage im Süden sollte aber nicht fehlinterpretiert werden, meint der Sachgebietsleiter. „Im Grundsatz haben wir überall Niederschlagsdefizite, seit Beginn dieses Jahres fehlen 15 bis 30 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel.“ Moritz betont: „Wir machen uns schon Sorgen.“ Vor dem Hintergrund steigender Temperaturen durch den Klimawandel und damit höherer Verdunstung könne niemand „die Hände in den Schoß legen“, es sei mit einer weiteren Reduktion des Wasserdargebots auch im regenreichen Südbayern zu rechnen.

Lösungsansatz: „Schwammstadt“

Die Behörde rechnet deshalb damit, das in Bayern zunehmend Wasser mittel- bis langfristig von wasserreichen in wasserarme Regionen übergeleitet werden muss.

Unter der Kappe der Grundwasser-Messstationen des Wasserwirtschaftsamts steckt Elektronik. © Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Weil die Niederschläge nicht gesteuert werden können, sei neben dem Sparen von Wasser besonders wichtig, das vorhandene Nass in der Fläche zu halten. Moritz nennt den Begriff der „Schwammstadt“ – in der Bauleitplanung müsse, etwa durch begrünte Flachdächer, der lokale Wasserhaushalt gestärkt werden. „Wir müssen die Neubildung von Grundwasser flächendeckend verbessern.“ Das sei eine neue Devise: Statt das Wasser schnell abzuleiten – wie bei Sturzfluten der Fall – sollte es vor Ort gehalten werden. Wichtig ist Moritz aber, zu betonen: „Es gibt derzeit keine Einschränkung in der Trinkwasserversorgung.“ nap

