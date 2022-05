Gut gelaunt, an jedem einzelnen Tag: Nachruf auf früheren Grundschulrektor Günther Wick

Von: Sebastian Grauvogl

Immer gut gelaunt, immer freundlich und großherzig: So kannten Generationen von Miesbacher Grundschülern ihren Rektor Günther Wick. Jetzt ist er gestorben. Ein Nachruf.

Miesbach – Da trauten Schüler und Lehrer ihren Augen kaum: Kurz nach einer Hüft-OP war ihr Rektor Günther Wick schon wieder im Dienst. Fröhlich lächelnd stakste er mit seinen beiden Krücken durch die Miesbacher Grundschule, die Schultasche als Rucksack huckepack, die Gitarre dank eines hilfsbereiten Schülers im Schlepptau. „Einen wunderschönen guten Morgen“, wünschte Wick mit seiner warmherzigen Stimme jedem, der ihm auf dem Gang begegnete. „Da war der Tag schon gerettet“, erinnern sich die früheren Kollegen des Miesbacher Schulrektors.

Diese gute Laune bewahrte er sich auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2002. Selbst eine schwere Parkinson-Erkrankung konnte seinen Lebensmut nicht trüben, erzählt seine Frau Marlene Wick, die ihren Mann Anfang der 1960er-Jahre über die Katholische Jugend kennengelernt hat. „Er hat sich bis zum Schluss nie über sein Schicksal beklagt.“ Und so war es Wick nun auch vergönnt, in Ruhe gehen zu dürfen. Er wurde 81 Jahre alt.

Seine ersten Berührungspunkte mit der Miesbacher Schullandschaft hatten nichts mit Unterricht zu tun. Wick kam als Bub mit seiner Familie aus dem Sudetenland nach Miesbach, wo er als Flüchtling zunächst in der Hauptschule einquartiert wurde. Nach dem Lehramtsstudium wurde er – wie damals üblich – mehrere Male versetzt. Zuerst unterrichtete er in Schwaben, dann kam er an die so genannte ungeteilte Landschule nach Pienzenau. Nach Stationen an der Hauptschule Miesbach und der Sonderschule in Holzolling übernahm er 1987 die Leitung der Grundschule Miesbach.

Rektor war „mit Leib und Seele Pädagoge“

Generationen von Schülern begleitete Wick hier auf dem Weg vom Abc-Schützen bis zur vierten Klasse. „Er war mit Leib und Seele Pädagoge“, erzählt seine Frau Marlene. Seine ehemaligen Kollegen beschreiben ihn als „verständnisvoll, zugewandt, wertschätzend, optimistisch und zupackend“. Wick habe viele Vertretungsstunden übernommen und dabei trotz seiner eigenen Belastung immer ein offenes Ohr für Lehrer und Schüler gezeigt. „Ernsthaft interessiert“ habe er sich nach ihrem Befinden erkundigt. „Sein Tag hatte überdurchschnittlich viele Stunden“, schreiben die Kollegen. „Ein großes Vorbild.“

Auch außerhalb der Schule war Wick überall gern gesehen. Als überzeugter Christ habe Wick die Botschaft der Bergpredigt täglich gelebt, „mit jeder Faser seines Herzens“, erzählen die Kollegen. In der Kirche als Wortgottesdienstleiter und Lektor sowie im Bibelkreis der Pfarrei Miesbach, als Patientenfürsprecher im Krankenhaus Agatharied und nicht zuletzt als Asylhelfer. Jede Woche habe er einer Gruppe Syrer bei sich Zuhause Deutschunterricht gegeben, berichtet Marlene Wick. Viel Zeit nahm er sich natürlich auch für eine drei Kinder und sechs Enkel. „Er war ein guter Mensch, ohne Haken und Ösen.“ Das wussten auch seine Schüler zu schätzen. So textete ein Kind bei Wicks Abschiedsfeier in der Schule: „Er ist jeden Tag fröhlich, jeden Tag. Er lacht immer, hat nie schlechte Laune. Einfach super!“

