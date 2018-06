Autos zählen für den neuen Bahnhofplatz

Die Umgestaltung des Bahnhofplatzes wirft ihre Schatten voraus: In Miesbach wurde nun für die geplante Tiefgarage eine Verkehrszählung durchgeführt.

Verhältnismäßig unauffällig hing am Mittwoch ein kleines, schwarzes Kästchen am Schildergestänge an der Frühlingstraße nahe des Sparkassen-Kreisels in Miesbach. Wären da nicht die Schlösser und die Sicherheitskette gewesen, man hätte es fast übersehen können. Doch die Sicherungsmaßnahmen hatten einen guten Grund, denn es handelte sich um ein Gerät zum Zählen von Autos.

Anlass für diese Verkehrszählung ist die geplante Neugestaltung des Bahnhofsareals, erklärt Lutz Breitwieser, Leiter des städtischen Bauamts. Wie berichtet, hat die Stadt das Planungsbüro Gevas damit beauftragt, ein Verkehrsgutachten zu erstellen, um bewerten zu können, wie sich die geplante Tiefgarage am Bahnhofplatz auf den Fluss und die Leichtigkeit der Verkehrsströme auswirken würde. Der Investor möchte an der Südseite des Gebäudes mit der Hausnummer 3 die Zufahrt anlegen. Problematisch ist jedoch aus Sicht des Stadtrats die Nähe zum beschrankten Bahnübergang. Das Abbiegen zur Tiefgarage sowie das Linksabbiegen und Einfädeln in den Verkehr könnte sich negativ auf den Verkehrsfluss auswirken.

Gevas befindet sich derzeit noch in der Phase, ausreichend Zahlenmaterial zu erfassen, das als Grundlage für Berechnung und Bewertung dienen soll. Liegt das Gutachten vor, soll es wieder im Bauausschuss erörtert werden. Der hatte aufgrund der sensiblen Verkehrsströme auf eine professionelle Bewertung bestanden.

ddy