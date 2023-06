Gutachten zeigt: München hat beim Wasser keine Altrechte

Von: Dieter Dorby

Im Dauerstreit um die Altrechte sehen sich die Betroffenen im Landkreis nun erstmals auch juristisch bestätigt: Ein Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Münchens Wasserversorgung aus dem Mangfalltal nicht rechtmäßig erfolgt. Und das seit über 100 Jahren.

Miesbach – Es ist Wasser auf die Mühlen der Betroffenen. Vor über 100 Jahren wurde die Reisacher Grundwasserfassung vor den Toren Miesbachs erbaut. Zusammen mit weiteren Quellen speist und versorgt sie die Landeshauptstadt mit Wasser. Jetzt belegt ein Rechtsgutachten, was viele schon lange vermutet haben: Die Altrechte, mit denen die Stadtwerke München (SWM) seit jeher die Wasserentnahme begründen, existieren nicht. Und haben offenbar nie existiert.

Für Rechtsprofessor Martin Kment von der Universität Augsburg ist es ein besonderes Gutachten. Weil er einerseits selbst in München lebt, andererseits weil man selbstverständlich voraussetze, dass bei der Wasserversorgung der Millionenstadt alles passt. Doch sein Ergebnis zeigt: „Es gibt erhebliche rechtliche Vorbehalte. Das Landratsamt Miesbach hat gut daran getan, das Genehmigungsverfahren mit den Stadtwerken München einzuleiten, um alles auf rechtmäßige Füße zu stellen.“

Kmert untersuchte nicht nur den zweifelhaften Verbindungsstollen zwischen östlicher und westlicher Ableitung, der zwischen 1924 und 1931 nachträglich eingebaut worden war und so die Kapazität in Richtung München von 2200 Kubikmeter pro Sekunde um 1200 vergrößerte, sondern auch alle weiteren Genehmigungsunterlagen, die es von Beginn an gab.

Eine aufwendige Recherche, „denn diese Informationen lassen sich nicht googeln“, sagte er am Freitag bei der Präsentation im Sitzungssaal des Miesbacher Rathauses. Aber er sei von seinen Auftraggebern – die Stadt Miesbach, die Gemeinden Hausham, Schliersee, Valley und Warngau, der Vereine Unser Wasser, der Verein der Wasserschutzzonengeschädigten Thalham-Darching sowie die landwirtschaftlichen Biobetriebe von Marion und Kartz von Kameke sowie Alois Fuchs – „sehr gut“ mit Material versorgt worden.

Darauf basierend stellt Kment nun fest: Den SWM sind keine alten Rechte erteilt worden, und es ist kein behördlicher Erteilungsakt nachweisbarer Rechte für die Wasserbenutzung durch die Reisacher Fassung überliefert. Und selbst wenn es dennoch entsprechende Rechte gegeben haben sollte, wären der Bestandsschutz spätestens mit dem nachträglichen Bau des Verbindungsstollens erloschen. Damit unterliegt Münchens Trinkwasserversorgung der allgemeinen wasserrechtlichen Genehmigungspflicht in der gesamten Reisacher Grundwasserfassung. Kment: „Die Situation ist eindeutig. Es ist wünschenswert, dass die Landeshauptstadt ein Genehmigungsverfahren einleitet, um einen rechtmäßigen Zustand herbeizuführen.“

Dabei werden auch die Belange der Umgebung – Naturschutz, Eigentumsrechte, Entwicklungspläne – stärker bewertet. „Uns geht es darum, auf Augenhöhe zu reden“, sagt Marion von Kameke (Biogut Wallenburg). Hinzu komme nach heutigem Recht auch eine Alternativenprüfung. „Damit bekommen wir neue Perspektiven zur Wassergewinnung hinzu.“ In einem herrscht Einigkeit, wie Benno Ziegler, Anwalt der beiden Biobetriebe betont: „Niemand will München das Wasser wegnehmen. Aber München muss sich an Recht und Gesetz halten.“

