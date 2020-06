Gymnasien bemühen sich um würdige Zeugnis-Übergabe: „Nicht einfach abfrühstücken“

Seit Freitag wissen die Abiturienten, wie sie bei den Prüfungen abgeschnitten haben. Im Landkreis Miesbach macht man sich nun Gedanken darüber, wie eine Zeugnis-Verleihung in Zeiten von Corona aussehen könnte.

Miesbach – Aufregende Zeiten liegen hinter den Abiturienten im Landkreis. Am Donnerstag endeten die mündlichen Prüfungen. Seit Freitag wissen die Absolventen, wie sie abgeschnitten haben und ob sie gegebenenfalls in die mündlichen Zusatzprüfungen vom 29. Juni bis 3. Juli müssen. Die stehen auch denen offen, die sich in einem der schriftlich geprüften Fächer verbessern möchten. Ein erster Stimmungsbericht aus den staatlichen Gymnasien im Landkreis.

Holzkirchen: „Endlich ein richtiges Gymnasium“

„Jetzt sind wir endlich ein richtiges Gymnasium“, freut sich Direktor Axel Kisters, dessen erster Abiturjahrgang die Prüfungen absolviert hat. Und das mit Bravour. 2,19 lautet der Notendurchschnitt vor den mündlichen Ergänzungsprüfungen. Drei der 69 Absolventen haben eine 1,0. Bei 19 Abiturienten steht eine Eins vor dem Komma. Der eine oder andere könnte dazu kommen. Ein erkrankter Abiturient muss noch ran. So wie einige, die nach aktuellem Stand nicht bestanden hätten.

Für alle gab es zu den Noten eine Aufstellung ihrer Punkte und was nötig wäre, um den Schnitt zu verbessern. Die Abiturzeugnisse zu unterschreiben, wird die letzte Amtshandlung des Kommissärs sein, der bisher alle Aktionen an der jungen Schule begleitete.

Wie die Papiere in einem würdigen Rahmen übergeben werden, wird gerade mit den Jahrgangsstufensprechern diskutiert. Mehr als 40 Schüler werden auf der lang vor Corona gebuchten Abi-Reise in Griechenland sein. „Vielleicht machen wir vorab eine gemeinsame Würdigung. Am besten draußen.“

Tegernsee: Zuschicken der Zeugnisse wäre der Worst Case

„Fast alles ist geschafft, und die Chancen stehen gut, dass wir uns Ende nächster Woche über 100 Prozent Erfolg freuen können“, atmet Direktor Werner Oberholzner auf. Aktuell liegt der Notendurchschnitt der 71 Tegernseer Abiturienten bei 2,3. Einmal gibt es die 1,0. Über die Eins vor dem Komma können sich 20 Absolventen freuen. „Alle sind gut durchgekommen“, freut sich Oberholzner über einen Schnitt, der mit normalen Jahren vergleichbar sei. „Im Großen und Ganzen ist es verblüffend rund und verblüffend problemlos gelaufen.“

Gestraft seien die Abiturienten aber, weil ihnen all das Schöne zum Abschluss verwehrt bleibe. Nun versucht die Schule, „eine halbwegs schöne Zeugnisverleihung“ auf die Beine zu stellen. Ideen gäbe es, aber man werde sehen müssen, was die Vorgaben dann möglich machen, sagt Oberholzner. Auf jeden Fall soll es ein würdiger Rahmen werden. Zeugnisse zuschicken oder im Sekretariat bereit legen, sei der absolute Worst Case.

Miesbach: Direktor hofft auf gutes Wetter und Vergabe im Freien

„Unsere Leute haben’s gut gemacht, wir sind rundum zufrieden“, sagt Miesbachs Direktor Rainer Dlugosch, der mit der Bekanntgabe der Noten warten möchte, bis alles abgeschlossen ist. Einige der 65 müssen noch ran, für andere bietet sich das an, weil sie sich noch verbessern können. So könnte auch der bisherige Spitzenreiter aus seiner 1,1 noch eine 1,0 machen.

Für die Zeugnisvergabe hofft Dlugosch auf gutes Wetter. Dann wäre es möglich, in den Innenhof zu gehen und auch die Eltern zuzulassen, die sich bis Montag schriftlich anmelden müssen. Bei Regen müsste man – dann allerdings ausschließlich mit den Schülern – in die Aula ausweichen. „Wir werden das so persönlich wie irgend möglich machen“, verspricht der Schulleiter, dem besonders auch die Würdigung der ersten Absolventen der Einführungsklasse am Herzen liegt, die als Quereinsteiger aus Real- und Mittelschule kamen. „Sie haben das mit einer Riesenquote geschafft, das kann man nicht einfach abfrühstücken.“

