Gymnasium Miesbach: Anmeldungen zurück auf Normalniveau

Von: Jonas Napiletzki, Christian Masengarb

Teilen

Claudia Reiserer, Schulleiterin am Gymnasium Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Während sich am Miesbacher Gymnasium heuer wieder mehr Schüler angemeldet haben als im Vorjahr, sind die Anmeldungen an der Realschule leicht zurückgegangen.

Miesbach – Nach den überraschend wenigen Neuanmeldungen im Jahr 2021 haben sich heuer wieder ähnlich viele Schüler am Gymnasium Miesbach eingeschrieben wie in den Jahren zuvor. Mit 131 Neuanmeldungen, davon vier im Probeunterricht (Stand Freitag), wird die Schule zum neuen Schuljahr fast genauso viele Fünftklässler begrüßen wie im Jahr 2020. Damals waren es 134. Die Delle aus dem Jahr 2021 mit nur 118 Neuanmeldungen war damit von kurzer Dauer. Dadurch wird es wieder fünf neue fünfte Klassen geben, statt wie im Vorjahr nur vier.

Mehr zum Thema: Neuanmeldungen: Gymnasium Holzkirchen weist erstmals keine Schüler ab

Gymnasium Miesbach

Schulleiterin Claudia Reiserer ist mit den Zahlen zufrieden. Sie freue sich auf die neuen Schüler, sagt sie unserer Zeitung auf Nachfrage. Auch die eine Klasse mehr sei für das bereits gut gefüllte Schulhaus kein Problem. Die Räume seien für Klassengrößen um 26 Schülern groß genüg. „Und die zusätzliche Klasse bringen wir auch unter.“

Wieso nun wieder mehr Schüler auf das Gymnasium wechseln, kann auch Reiserer nicht erklären. „Man weiß nie, woran das liegt“, sagt sie. Wie berichtet, hatte der Rückgang auch ihren Amtsvorgänger als Schulleiter, Rainer Dlugosch, im Vorjahr verwundert. Dieser hatte die Verunsicherung wegen der Corona-Pandemie als mögliche Ursache genannt, war daher von einem vorübergehenden Phänomen ausgegangen und hatte für die Folgejahre wieder Anmeldung in Höhe der üblichen Zahlen vorhergesagt. Diese Prognose ist nun eingetreten.

Ebenfalls interessant: Schulen am Tegernsee: Konstante Anmeldezahlen, kleine Klassen

Realschule Miesbach

An der Gunetzrhainer-Realschule in Miesbach gibt es, Stand Freitag, exakt 100 neue Fünftklässler im kommenden Schuljahr. „Das sind die komplett fixen Anmeldungen“, bestätigt Claudia Reichelt, Sekretärin der Realschule. Wie sich die Zahlen endgültig entwickeln, lasse sich noch nicht so genau sagen. Beispielsweise im vergangenen Jahr waren zum Ende der Anmeldezeit 109 Anmeldungen sicher. Durch Kinder im Probeunterricht und Wechsler von der Mittelschule erhöhe sich die Zahl voraussichtlich auf rund 120, hatte Schulleiter Thomas Kaspar damals geschätzt. Reichelt berichtet nun auf Nachfrage, dass in diesem Schuljahr mittlerweile 124 Kinder die fünften Klassen besuchen.

100 Anmeldungen innerhalb der Frist sind der Sekretärin zufolge also im üblichen Rahmen und nicht überraschend: Zum Schuljahresbeginn im September könnten ebenso viele Schüler bleiben, wie in den vergangenen Jahren. 2019 etwa waren es 104 angemeldete Schüler.

Vor der Pandemie hatte sich der Ansturm auf Gymnasien und Realschulen erhöht. Diese Lage scheint sich nun entspannt zu haben.