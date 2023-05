Haberfeldtreiben in Miesbach: Neues Buch zu altem Brauch erschienen

Glücklich mit dem Endergebnis: Verlags-Chef Michael Volk (l.) und Autor Elmar Schieder bei der Buchvorstellung im Waitzinger Keller. © thomas plettenberg

Um das Haberfeldtreiben in Miesbach ranken sich viele Mythen. Jetzt ist ein Buch über den Brauch erschienen. Ein akribisch recherchiertes Werk auf 192 Seiten.

Miesbach – Verena Wolf war sich am Ende sicher: „Wir gehen bereichert nach Hause.“ Ein Satz, der vielleicht auch für den Referenten Elmar Schieder galt. Der hatte im Waitzinger Keller gerade sein neues Buch über das Haberfeldtreiben vorgestellt, da tauchte Jakob Maier vor ihm auf und wies ihn auf einen kleinen Fehler in seinem Werk hin, das drei Tage zuvor erschienen war. Das vermeintlich zweite von Alois Dirnberger gemalte Bild mit den nicht maskierten Haberern, es stamme mitnichten von dem Miesbacher Künstler, vielmehr habe es sein Urgroßvater angefertigt. Es hänge heute noch auf seinem Hof in der Wies (Oberhöger). Der frühere Heimatpfleger Fritz Gloeztl habe sich das Bild in den 70er-Jahren ausgeliehen und abfotografiert.

So ist das bei historischen Forschungen: Sie sind eigentlich nie abgeschlossen. Auch für Schieder nicht, dessen Beschäftigung mit dem Haberfeldtreiben Moderatorin Wolf als „Lebensthema“ bezeichnete. Der Fehler im Buch ist sicher nicht weiter tragisch, für den Autor ist die zweite, also Maiers Darstellung ohnehin die realistischere, zeigt sie die Haberer doch kaum verkleidet oder maskiert. Dirnbergers Bild von 1872 entspreche der Beschreibung des Brauchs in Romanen aus der Zeit ab 1850. „Es sieht so aus, als ob er darauf reingefallen wäre.“ Ein Maskenbrauch war das Haberfeldtreiben ganz sicher nicht. Das unkenntlich machen der Personen mit geschwärzten Gesichtern und Bärten geschah beim ersten dokumentierten Treiben 1716 gar nicht und später auch, um der Verfolgung durch die Obrigkeit zu entgehen.

„Haberer waren keine Verbrecher“

Nicht die einzige Änderung, die der Brauch über die 200 Jahre seines Bestehens erfuhr. Diesen Wandel versucht Schieder in seinem Buch „Als wär die Höll’ ausgelassen“ darzustellen und dort, wo ein Mythos entstand, diesen zu entzaubern oder in einen korrekten Kontext zu stellen. Etwa, dass nur ehrenwerte, alteingesessene Männer bei den Treiben mitmachen durften oder dass der Brauch in Miesbach entstand und 1000 Jahre alt ist. Geballt kommen Falschdarstellungen in einem Lied vor, das der Autor gleich zu Beginn seiner Buchvorstellung sang – sich selbst mit der Quetschn begleitend. Ganz zum Schluss seines Vortrags sagte er: „Die Haberer waren keine Verbrecher, und dann kam einer, der ein richtiger Verbrecher war.“ Gemeint war Hans Vogl aus Wall. Im Buch heißt es: „Der Gang durch die Jahrhunderte hat sehr deutlich gezeigt, wie sich aus einer harmlosen ,Lustbarkeit‘ für die Burschen eine – nach heutigem Sprachgebrauch – regelrechte ,Terrororganisation‘ entwickelt hat.“ Diesem Wandel kann der Leser in dem 192 Seiten zählenden Buch nachverfolgen.

Schieder hatte bereits seine Doktorarbeit vor 40 Jahren über das Haberfeldtreiben geschrieben, sich dem Thema damals von der wissenschaftlichen, namentlich rechtsgeschichtlichen Seite angenähert. „Heute würde ich sagen: Das war der falsche Ansatz“, sagte er vor den gut 40 Zuhörern im Waitzinger Keller. Nun hat er einen anderen, erzählerischeren Stil gewählt. In neun Kapiteln spürt der Autor dieser frühen Form der Volksjustiz nach – bis hin zum letzten Treiben 1922 in Dettendorf. Zahlreiche Abbildungen ergänzen die akribische Recherche, der sich der heute 73-Jährige in seinem Ruhestand erneut widmete. Im Münchner Volk Verlag fand er einen Partner, der sich sehr gerne bayerischen Themen annimmt und dabei immer auf Qualität achtet. Im Falle des Buches über das Haberfeldtreiben sah das so aus, dass Verlags-Chef Michael Volk bei Isabella Krobisch bezüglich Schieder nachhakte. Die Antwort der Waitzinger-Keller-Leiterin: „Wenn da einer was drüber schreiben kann, dann er.“

Zwei Jahre nach der ersten Anfrage liegt nun „Als wär die Höll‘ ausgelassen“ vor. Pflichtlektüre für alle, die Mythos und Wahrheit des Brauchs nachspüren wollen.

Zum Buch

Elmar Schieder: „Als wär die Höll’ ausgelassen“, 192 Seiten, erschienen im Volk Verlag, 24,90 Euro, erhältlich überall im Buchhandel.

