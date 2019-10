Hackschnitzelbrand in Müller am Baum: War es wieder der Feuerteufel?

Gingen auf Nummer Sicher: Um weitere Glutnester auszuschließen, saugten die Feuerwehren Wies, Wall und Miesbach am Sonntagmittag mit Unterstützung einer Spezialfirma den Hackschnitzelbunker in Müller am Baum leer.

Fünfter Vorfall in wenigen Wochen

von Sebastian Grauvogl schließen

Die Brandserie in Müller am Baum geht weiter. Am frühen Sonntagmorgen hat dort ein Hackschnitzelhaufen bei einem im Industriegebiet ansässigen Firma Feuer gefangen.