Haindlkeller: Kulturhaus zur goldenen Parkbank feiert Jubiläum - „Haben uns gut etabliert“

Von: Jonas Napiletzki

Anlaufstelle: Sebastian Siegert im Kulturhaus für Jugendliche. Er engagiert sich seit zehn Jahren. © Privat

Das Kulturhaus zur goldenen Parkbank haben im Jahr 2012 Jugendliche und junge Erwachsene im Miesbacher Haindlkeller gegründet. Zehn Jahre später feiert der Verein Jubiläum.

Miesbach – Der Verein „Eigeninitiativ“ wird zehn Jahre alt. Dafür demonstrieren die Mitglieder des Kulturhauses zur goldenen Parkbank am Samstag, 3. September, in der Kreisstadt. Gründungsmitglied Sebastian Siegert (30) hat mit unserer Zeitung über die Ziele und Zukunft des Vereins gesprochen und verrät, wie vor zehn Jahren der ungewöhnliche Name „Zur goldenen Parkbank“ entstanden ist.

Herr Siegert, das Kulturhaus plant eine Demonstration für Freiräume und Jugendkultur. Was verstehen Sie darunter?

Sebastian Siegert: Freiräume sind für mich diskriminierungsfreie Orte ohne Konsumzwang. Jeder soll kommen können, ohne Geld ausgeben zu müssen. Man sollte dort auch einfach mal nur sitzen und sich wohlfühlen können.

Also genau das Selbstverständnis, das sich in Miesbach entwickelt hat?

Siegert: Ja, genau einen solchen Ort haben wir uns geschaffen. Es soll aber am liebsten nicht der einzige bleiben. Mit unserer Demo wollen wir darauf aufmerksam machen und auch anderen Leuten den Mut geben, sich einen Raum ohne Gewinnorientierung zu ermöglichen. Das Bewusstsein, dass so etwas überhaupt geht, wollen wir an andere Leute im Landkreis weitertragen. Wir hatten so etwas früher auch nicht, mussten uns oft auf Parkbänken treffen. Das von uns verwaltete Kulturhaus ist jetzt unsere „goldene Parkbank“ (lacht), daher der Name.

Wir haben ein politisch linkes Selbstverständnis. Das hat nicht allen gefallen.

Schon damals war die Gründung nicht ganz einfach. Es gab Kritik.

Siegert: Wir haben ein politisch linkes Selbstverständnis. Das hat nicht allen gefallen; auch nicht, dass wir auf Missstände hingewiesen haben. Es gab damals keinen Raum für unter 18-Jährige. Und schon gar nicht für die, die sich weniger leisten konnten als andere. Wir haben außerdem auf die Miesbacher Kameradschaft hingewiesen, wollten uns einen sicheren Ort schaffen. Die Umsetzung des Kulturhauses mussten wir uns aber erkämpfen, es ging schon ab 2010 ums Durchbeißen. Unterstützt hat uns der damalige Jugendreferent Erhard Pohl, mit dem wir bis heute Kontakt haben, und viele Firmen und Privatpersonen.

War es selbstverständlich, dass das Kulturhaus über zehn Jahre bestehen wird?

Siegert: Mittlerweile haben wir uns etabliert, arbeiten gut mit der Stadt zusammen. Und bis heute sind wir Anlaufstelle für viele Menschen. Ihre Anwesenheit verleiht uns Gewicht. Solche Menschen, die uns unterstützen, wollen wir auch mit der Demo ansprechen. Es lief aber nicht immer so rund. Miesbach hat keine Uni, manche ziehen fürs Studium, für den Job oder für eine Ausbildung weg. Es gab Zeiten, in denen wir dachten, dass wir zusperren müssen. Heute steht der Verein gut da. Wir haben immer auf uns aufmerksam gemacht.

Was wünschen Sie sich für die Vereinsentwicklung?

Siegert: Es sollte weiter wie bisher einen guten Mix geben aus Bar-Abenden, Filmen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Ich hoffe auch, dass das Politische nicht verloren geht. Das ist unsere Wurzel.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

Programm zum Jubiläum

Zum Jubiläum demonstriert der Verein von 12 bis 14 Uhr, ausgehend vom Kulturhaus an der Rosenheimer Straße, an mehreren Stellen in Miesbach für die Anerkennung von Jugendzentren. Um 14 Uhr steigt ein öffentliches Festival an der Klosterwiese mit Kulturprogramm, zu dem verschiedene Bands eingeladen sind. Anschließend, ab 22 Uhr, gibt es Programm im Kulturhaus, erneut mit Bands und DJs.

