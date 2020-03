Hamsterkäufe wegen Coronavirus: Supermärkte im Landkreis geben Entwarnung

Aus Angst vor dem Coronavirus stocken viele Bürger ihre Vorräte auf. Auch die Supermärkte im Landkreis stellen eine erhöhte Nachfrage fest. Doch der Nachschub ist gesichert.

Landkreis – Keine Frage: Nudeln mit Tomatensoße sind ein beliebter Klassiker. Da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass sich die Bestände im Supermarkt schneller leeren als bei anderen Lebensmitteln. Das, was Stefan Odenbach aber Ende vergangener Woche erlebt hat, ist eine etwas andere Dimension. „Zeitweise waren ganze Regalmeter wie leer gefegt“, berichtet der Betreiber des Edekamarkts in Weyarn. Und das nicht nur bei den italienischen Teigwaren, sondern auch bei den Konserven. Für Odenbach ist die Sache klar: Seine Kunden decken sich wegen der Gefahr durch des sich ausbreitenden Coronavirus mit Vorräten ein.

Nachschub ist gesichert

Das Wort „Hamsterkäufe“ will der Supermarkt-Chef zwar noch nicht in den Mund nehmen. Er stellt aber schon fest, dass sich das Einkaufsverhalten verändert hat. „Desinfektionsmittel sind aktuell unser Verkaufsschlager Nummer eins“, sagt Odenbach. An der Backwarentheke habe eine Kundin vor Kurzem zehn Brote verlangt, um sie für den Notfall einzufrieren. Der ist aber aktuell noch nicht zu befürchten, beruhigt Odenbach. Auch die derzeit stark gefragten Waren seien weiterhin lieferbar. Bei Nudeln und Konserven habe er bereits die doppelte Menge im Zentrallager nachbestellt. Und tatsächlich: Im Laufe des Dienstag waren die Regale bereits wieder voll.

Auch im Tegernseer Tal rüsten sich die Bürger offenbar für einen drohenden „Hausarrest“ im Falle einer Corona-Infektion. „Es ist deutlich spürbar, dass sich die Kunden derzeit einen Grundvorrat an wichtigen Lebensmitteln zulegen“, berichtet Kerstin Bradtke, Betreiberin des Rewe-Partnermarkts in Gmund. Das Nudelregal war zwischenzeitlich leer, berichtet Bradtke. Ähnlich habe es beim Toilettenpapier ausgesehen. Engpässe bei der Versorgung müssten Kunden vorerst aber nicht befürchten. „Da ist alles gesichert“, so die Leiterin.

Von Hamsterkäufen weit entfernt ist offenbar noch das Leitzachtal. Kurt Friedlmeier, Betreiber des Edekamarkts in Aurach, hat jedenfalls noch nichts dergleichen beobachtet. In den zurückliegenden Ferien sei es ganz normal, dass bestimmte Waren mehr als sonst nachgefragt werden. „Es sind ja auch Urlauber da gewesen“, sagt Friedlmeier. Rückschlüsse auf Sorgen wegen des Coronavirus könne man daraus nicht ziehen. Überhaupt rät der Supermarkt-Betreiber zur Besonnenheit und appelliert an seine Kunden: „Menschlichkeit und Vernunft sollten weiterhin vorherrschen.“ Nicht nur beim Einkaufen.

sg