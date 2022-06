Handwerkskunst in Perfektion: Trachtenverein Miesbach präsentiert neuen Truhenwagen

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Hoch auf den neuen Wagen: Trachtenvereinsvorsitzender Klaus Beer (l.) und Vize-Vorsitzender und Schreiner Paul Martin mit dem neuen Truhenwagen. © Thomas Plettenberg

Es ist ein außergewöhnliches Projekt, selbst für den Miesbacher Trachtenverein: Mit viel Aufwand ist ein neuer Truhenwagen entstanden. Das Ergebnis: Handwerkskunst in Perfektion.

Miesbach – Einen ganzen Tag lang „blätterte“ Paul Martin im Laubholzsägewerk in Au durch mächtige Eschenstämme. Seine Mission: die Suche nach der perfekten Maserung für den Rahmen des neuen Truhenwagens des Miesbacher Trachtenvereins. Wobei mit perfekt in diesem Fall nicht möglichst geradlinig gemeint ist, erklärt der Miesbacher Schreiner. Im Gegenteil: Die Struktur des Holzes sollte zur geschwungenen Form der Konstruktion passen. Mit viel Geduld und Unterstützung der Sägewerksbetreiber sei man tatsächlich fündig geworden, berichtet Martin und lässt seine Hand über die gewachste Oberfläche des hellen Holzes gleiten. Was er dann sagt, würde für so manchen Möbelhersteller wie ein Eingeständnis schlechter Arbeit klingen: „Hier ist alles schräg.“ Im Fall des Miesbacher Truhenwagens hingegen spricht genau das für Handwerkskunst in Perfektion.

500 Arbeitsstunden hat Martin zusammen mit seinem Mitarbeiter in das außergewöhnliche Projekt gesteckt. Eine Herzensangelegenheit, betont der Schreiner, der zugleich Zweiter Vorsitzender des Trachtenvereins ist. Das Ergebnis im Gesamtwert von rund 40 000 Euro konnten die Mitglieder kürzlich bei der Hauptversammlung im Bräuwirtsaal begutachten (wir berichteten). Weil die Tür zu schmal war, mussten die Trachtler den knapp sieben Meter langen Truhenwagen dafür sogar teilweise auseinanderbauen. Umso mehr habe man sich darüber gefreut, wie gut das Werk bei den Mitgliedern angekommen sei, berichtet Vorsitzender Klaus Beer.

Das Vorgängermodell

Die Vorgeschichte reicht weit zurück. Weil sich der Truhenwagen des Trachtenvereins aus Altersgründen nur noch schwierig lenken ließ, habe man keinen Nachfolger mehr für den verstorbenen Fuhrmann gefunden, erzählt Beer. Das Risiko, mit Schalkfrauen oder Nachwuchstrachtlern einen Unfall zu bauen, sei einfach zu groß gewesen. Weil sich eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte, kauften die Trachtler vor gut zehn Jahren ein anderes, ebenfalls schon gebrauchtes Fahrgestell. Doch als sie die Farbe abgebeizt hatten, erkannten sie, dass auch hier der Zahn der Zeit gehörig am Holz genagt hatte. Etliche Faulstellen durchzogen den Unterbau. Mit der Folge, dass sich die Nachbesserungsarbeiten immer mehr ausweiteten. „Bis auf die Räder und den Drehschemel haben wir eigentlich alles erneuert“, erklärt Martin. Ein Schlosser tauschte auch noch die teilweise rissigen Stahlbügel aus.

Die Form

Beim Aufbau war dann erst mal Inspiration gefragt. Bei mehreren Leonhardifahrten legte sich Martin mit der Kamera auf die Lauer und lichtete eine ganze Reihe an Truhenwagen ab. Am Ende fiel die Wahl der Trachtler dann auf ein Modell aus dem Aiblinger Raum. Eine geschwungene und dennoch schnörkellose Form. Ohne überflüssigen Zierrat, dafür aber mit acht gefassten und von den Kirchenmalerinnen Bettina von Boch und Barbara Bammer gestalteten Bildtafeln. Jeweils eine an Front und Heck sowie drei auf jeder Seite.

Die Bildtafeln

Die Motive haben durchaus einen örtlichen Bezug, erklärt Beer. Etwa die Heilige Maria als Schutzpatronin der Miesbacher Stadtpfarrkirche, die Heilige Barbara als Erinnerung an die Bergwerksvergangenheit der Kreisstadt oder der Heilige Magnus, auf den eine Kapelle in der Wies geweiht ist. Die weiteren Malereien zeigen die Schutzpatrone der Bauern und Landwirte, den Heiligen Isidor und die Heilige Notburga, und natürlich Leonhard, den Schutzheiligen der Pferde. Auch das Christusmonogramm IHS ziert die Flanken des Truhenwagens.

Die Konstruktion

Während die meisten Betrachter vor allem diese farbenfrohen Motive bewundern, lohnt sich aber auch ein Blick auf die von Schreiner Martin geschaffenen Rahmen. Für sämtliche Fräsarbeiten habe er erst eigene Schablonen bauen müssen, erklärt der Experte. Nur so habe er die geschwungenen Linien und schrägen Kanten maschinell abbilden können. Verbunden sind die Teile mit Schlitzen und Zapfen sowie mit eingefassten Stahlfedern, um bei rumpeligen Fahrten über Kopfsteinpflaster keine Risse im Holz zu provozieren. Damit die Insassen bequem sitzen, habe man sich für sieben jeweils 25 Zentimeter breite Bänke entschieden. Zwölf Erwachsene oder 14 Kinder finden so im Wagen Platz. Für den Antrieb sorgen vier Pferde, die die Fischbachauer Fuhrleute Karl Weber und Florian Greinsberger im Gespann lenken werden.

Die Premiere

Seinen ersten Einsatz hat der neue Truhenwagen dann beim Trachten- und Schützenzug beim heuer nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder stattfindenden Münchner Oktoberfest. „Besser hätte es nicht passen können“, findet Beer. Seine „Feuertaufe“ werde das Gefährt aber erst bei den Leonhardifahrten in den umliegenden Gemeinden erleben, ist der Vorsitzende überzeugt. „Da sind die absoluten Experten vor Ort.“ Wieder einsatzbereit wäre übrigens auch der einst aus Sicherheitsgründen ausgemusterte alte Truhenwagen. Hans Unützer und weitere Mitglieder hätten ihn wieder fahrtauglich gemacht. Was noch fehlt, sei aber ein Fuhrmann. „Die“, sagt Beer, „sind rar.“ Wie die Eschenstämme mit passend geschwungener Maserung.

Patenschaften

für die acht Bildtafeln auf dem Truhenwagen vergibt der Trachtenverein Miesbach gegen Spenden. Einige Plätze sind noch verfügbar. Die Namen der Gönner werden dann auf einer Metalltafel im Inneren des Wagens verewigt.

