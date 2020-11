„Bei Corona hilft nur der Blick nach vorne“

Hans-Günther Kaufmann kann eine zweifelhafte Ehre für sich in Anspruch nehmen: Mit seinen „Lichtblicken“ gestaltete er am Freitagabend den letzten Termin im Waitzinger Keller, der dann coronabedingt voraussichtlich bis zum Jahresende schließt.

Wir baten den Miesbacher Fotografen um ein paar Gedanken zum Thema Corona:

Herr Kaufmann, der Untertitel Ihrer „Lichtblicke“ hieß „Die Sehnsucht nach dem Ursprung ist die Sehnsucht nach einem neuen Anfang“. Das erinnert an die Zeit vor Corona.

Genau genommen ist das aber eine utopische Sehnsucht, dass es wieder so wie früher wird. Ich glaube, das kann man sich abschminken. Und das ist auch gut, dass es nicht so wird.

Warum?

Es kommt auf den Blickwinkel an. Man kann in so einem Ereignis wie Corona den Untergang sehen, aber auch eine neue Chance, das Glück zu entdecken. Wobei Glück ein volatiler Begriff ist. Sicher ist aber, dass man Glück nicht am Bruttoinlandsprodukt messen kann. Im internationalen Vergleich sind die Menschen in Costa Rica am glücklichsten, und denen geht es nachweislich nicht so gut wie uns. Deutschland liegt dagegen auf Platz 57.

„Eine neue Chance für das Glück“

Worauf sehen Sie eine Chance?

Das einfache Leben wieder zu finden. Nicht darüber zu klagen, was man nicht hat, sondern sich darüber zu freuen, was man hat.

Wie geht es Ihnen denn mit Corona?

Ich habe schon ganz andere Dinge überstanden. Das programmiert einen anders. Ich bin 77 Jahre alt und war nie krank. Ich weiß noch, wie das zerbombte München nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Wenn man um so eine Dimension weiß, sieht man einiges anders.

„Regelungen als eine Art Notwehr“

Viele haben aber Angst vor der Zukunft.

Das ist sicher richtig. Ich war zuletzt drei Wochen in Italien und Spanien unterwegs. Ich war im Corona-Risikogebiet, aber ich war nicht leichtsinnig und habe Abstand gehalten. Und mein Test bei der Rückkehr war negativ. Man braucht aber auch Glück. Diese Regelungen, die jetzt gelten, sind aus meiner Sicht eine Art Notwehr. Aber was soll man bei diesen Zahlen anderes tun? Ich hätte es auch so gemacht.

„Es ist eine Ausnahmezeit“

Obwohl Sie als Kunstschaffender jetzt mit davon betroffen sind?

Es ist eben ein Faktor, dass die Politik auf Wähler achtet – auch wenn Restaurants und Hotels keine Hotspots sind. Ich glaube, dass es eher die jungen Erwachsenen sind, die sagen: „Wir wollen leben.“ Aber es gibt Zeiten, da geht das halt nicht. Wir leben in einer Ausnahmezeit. Und da hilft nur der Blick nach vorne.