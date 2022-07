Harsche Kritik an Siedlungsplänen zu Müller am Baum

Der Zufahrtsbereich zu Müller am Baum: Die Schilder beschreiben das Hauptproblem bei der Entwicklung der Gewerbebrache. Es besteht darin, dass die gesamte Infrastruktur Privateigentum ist und nicht der Stadt gehört.

STADTENTWICKLUNGSAUSSCHUSS

Die Pläne, wie die Gewerbebrache Müller am Baum neu aufgesetzt werden kann, wurden am Dienstag im Miesbacher Stadtentwicklungsausschuss besprochen. Dabei fiel die Kritik der anwesenden Planer deutlich aus: In der vorliegenden Form sei das Projekt städtebaulich ganz klar abzulehnen.

Miesbach – Um den Miesbacher Ortsteil Müller am Baum aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, haben die Eigentümer unter Federführung des Projektentwicklungsunternehmens Vilgertshofer aus Alling (Kreis Fürstenfeldbruck) und Architektin Elisabeth Stürzer im Dezember 2019 dem Stadtrat ihre Vorstellungen präsentiert und grundsätzliche Zustimmung bekommen (wir berichteten). Heuer im April folgte der Einstieg ins Bebauungsplanverfahren.

Die seitens der Eigentümer vorgelegte Planung sieht Wohnnutzung, sozialen Wohnungsbau, Einkaufsinfrastruktur, Erholungsflächen und Gewerbe vor. Auch eine Nahwärmeversorgung ist angedacht. Doch die Gewerbebrache am Ufer der Mangfall ist ein Sonderfall. Sie liegt auch in Zone III des Wasserschutzgebiets Thalham-Reisach-Gotzing, und das ist das große Problem. Denn das Schutzgebiet soll erweitert werden; das Verfahren dazu läuft bereits seit Jahren.

Deshalb wollten vor allem das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim und das Landesamt für Umwelt vor Abschluss des Verfahrens gar keine Planung zulassen. Mittlerweile ist man aber auf Drängen der Stadt dialogbereit.

Wie Miesbachs Bauamtsleiter Lutz Breitwieser hervorhob, soll die versiegelte Fläche von 21 000 auf 16 000 Quadratmeter reduziert werden. Insgesamt seien 52 Wohneinheiten geplant sowie eine intensive Durchgrünung und eine freie Uferzone. Ziel sei nun ein „Stimmungsbild des Ausschusses“.

Und das fiel durchwachsen aus. Zwar zeigten sich die Ausschussmitglieder weiter überzeugt und im Grundsatz zustimmend, aber die beiden hinzugezogenen Architekten – Stadtplaner Otto Kurz und Kreisbaumeister Christian Boiger – übten deutliche Kritik. „Das ist eigentlich kein Entwicklungsbereich für eine Wohnfläche, sondern eher für Gewerbe“, stellte Kurz fest und empfahl der Stadt, „von dieser Entwicklung Abstand zu nehmen“. Man solle lieber – gemäß Regionalplan und Landesentwicklungsprogramm – stadtnah Wohnraum schaffen, etwa im Südosten der Stadt. In Müller am Baum gebe es die bestehende Siedlung nur wegen des Wasserkraftwerks, „aber das ist kein Ansatz, um eine Entwicklung einzuleiten“.

„Neubau ist nicht nachhaltig“

Ähnlich sah es Boiger: „Das ist kein Hauptort! Das steht von Anfang auf der Kippe. Ein Bebauungsplan wird in diesem Maßstab schwierig.“ Auch das Thema Nachhaltigkeit sehe er nicht besonders verwirklicht: „Nachhaltigkeit wäre es, die Gebäude umzunutzen und nicht neu zu bauen. Da steckt viel CO2 drin. Der städtebauliche Ansatz ist mangelhaft. Das ist wahllos und basiert auf Zufälligkeiten.“

Großes Problem: öffentliche Erschließungsflächen

Dabei hatte Breitwieser selbst eingangs die Schwächen des ersten Entwurfs aufgezeigt: Im gesamten Areal gebe es keine Verkehrs- oder sonstige Flächen, die der Stadt gehörten für die Erschließung. Auch gebe es kein Abwassernetz. Kurzum: „Es fehlt die Erschließung. Daran hat es stets gehakt.“

Trotzdem sei es nicht verkehrt gewesen, den Rahmenplan zu fassen, um erste Reaktionen zu bekommen und so zu sehen, in welche Richtung die Reise gehen soll. „Uns wurde ja nicht gesagt, dass es nicht geht, sondern nur, dass es Bedenken gibt.“ Auch betonte Breitwieser: „Positiv ist, dass jetzt jemand da ist, der die Interessen und Persönlichkeiten bei Müller am Baum unter einen Hut gebracht hat.“

Kritik an zu viel Einfamilienhäusern

Der Ausschuss nahm aus der Diskussion mit, dass die Siedlung – wenn überhaupt – mehr Wohnraum brauche, um eine Gemeinschaft zu bilden, dabei aber weniger Einfamilienhäuser, die besonders lukrativ an der Mangfall liegen. „Wir spüren den Siedlungsdruck“, verteidigte Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) grundsätzlich die Wohnbebauung. Für Franz Mayer (CSU) seien die drei Kilometer nach Miesbach nicht zu weit. Generell brauche ein so großes Projekt aber Zeit. Und Aline Brunner (FWG) stellte fest: „Falsch wäre es, nicht weiterzumachen.“ Ähnlich sah es Christian Mittermaier (CSU): „Wenn wir nur Probleme sehen, kommen wir nicht weiter.“

Letztlich lenkte auch Boiger ein: „Wenn man es weiterverfolgt, muss der Straßenraum der Stadt gehören.“ Auch bot er an, sich miteinander Gedanken zu machen. Aber: Einfamilienhäuser seien nicht mehr zeitgemäß. Auch Breitwieser blieb positiv: „Die Kritik bietet die Möglichkeit, das Gebiet besser zu entwickeln.“

