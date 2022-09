Hausham: Trinkwasser wird weiterhin gechlort

Von: Dieter Dorby

Coliforme Keime entdeckt: In der Gemeinde Hausham wird das Trinkwasser bis auf Weiteres gechlort. Es gilt die Abkochverfügung. © Roland Weihrauch/DPA

Die Trinkwassersituation in Hausham ist weiterhin angespannt. Wie die Gemeinde berichtet, wird das Trinkwasser weiterhin gechlort.

Damit bleibt auch die Abkochverfügung bestehen. Man sei mit dem gemeindlichen Wasserwerk dabei, täglich Proben des Trinkwassers zu nehmen und diese untersuchen zu lassen. Sobald man vom Gesundheitsamt am Landratsamt die Mitteilung bekomme, dass die Chlorung beendet werden kann, soll dies erfolgen. Die Gemeinde will dann auch die Bevölkerung umgehend darüber in Kenntnis setzen.

Wie berichtet, wurde der ersten Befund Ende Juni entdeckt. Seitdem nehmen die beiden Wassermeister täglich bis zu 15 Proben an

verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet. Zwar gab es Anfang August eine Entwarnung, doch die war nur von kurzer Dauer. Zum 18. August, also gerade mal 14 Tage später, war die Abkochverfügung wieder in Kraft. . Der Grund: Ein Speziallabor hat erneut

Pseudomonaden und coliforme Keime im Trinkwasser nachgewiesen.

