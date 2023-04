Organisatorinnen der Hebammensprechstunde ziehen Bilanz

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Nimmt das Baby zu? Wie geht’s der Wöchnerin? Das können Themen der Hebammensprechstunde sein, die Monika Stahlhofer von KoKi (l.) und Hebamme Kathrin Jungnickel ins Leben gerufen haben. Sie findet freitags im Familienzentrum St. Josef vom KBW Miesbach in Holzkirchen statt, montags in Hausham. © STS

Seit einem Jahr gibt es die Sprechstunde für Schwangere und Mütter im Kreis Miesbach, die keine Hebamme gefunden haben.

Landkreis – Termin vereinbaren und Hebamme aufsuchen: So einfach können Schwangerschaftsvorsorge und Wochenbettbetreuung trotz Hebammenmangel sein: Vor einem Jahr haben die koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) des Landkreises und die Hebammen im Kreis Miesbach eine Sprechstunde etabliert, damit sich auch Frauen, die keine Hebamme haben, professionell beraten lassen können. Wir sprachen darüber mit der Sozialpädagogin Monika Stahlhofer (59) von KoKi sowie der Hebamme Kathrin Jungnickel (41).

Sie haben die Sprechstunde vor einem Jahr etabliert. Wie wird das Angebot angenommen?

Kathrin Jungnickel: Wir haben in den ersten sechs Monaten etwa 65 junge Eltern mit ihren Babys beraten. Die meisten von ihnen kommen drei bis vier Mal in die Sprechstunde. Ich mache auch Schwangere, die auf der Suche nach einer Hebamme bei mir anrufen, auf die Sprechstunde aufmerksam. Denn ich habe leider aktuell bis Oktober keine Kapazitäten mehr. Bei vielen meiner Kolleginnen ist der Kalender genauso gut gefüllt.

Wie kamen Sie auf die Idee zur Sprechstunde?

Jungnickel: Jede Mutter hat das Recht auf Hebammenbetreuung. In der Praxis aber findet nicht jede Mutter eine Hebamme. Mit der Sprechstunde wollten wir diese Versorgungslücke schließen. Man muss bedenken: In der Regel werden die Frauen am dritten Tag nach der Geburt aus der Klinik entlassen. Der nächste Kinderarzt-Termin steht aber erst in vier bis sechs Wochen an. In diesem sensiblen Zeitraum besteht ein riesiger Bedarf an Beratung. Da tut es gut, professionelle Unterstützung zu haben. Und sei es nur das Feedback, dass sich das Baby gut entwickelt und die Mutter alles richtig macht.

Monika Stahlhofer: Wer nicht schon in der zwölften Woche eine Hebamme hat, hat schlechte Karten. Aber manche Frauen ziehen erst in den Landkreis, wenn sie schon hochschwanger sind. Flüchtlinge zum Beispiel. Für sie wäre es besonders wichtig, eine Hebamme zu haben, da Flucht und Migration belastend sein können. Wenn die Hebamme das Gefühl hat, die Familie braucht Unterstützung, die über das Gesundheitliche hinausgeht, kann sie auf die Angebote von KoKi aufmerksam machen. Der Anspruch von KoKi ist ja, gerade in belastenden Lebenssituationen zu unterstützen, damit es nicht zu einer Überforderung kommt.

Durch eine Sprechstunde werden die Hebammen doch auch nicht mehr...

Jungnickel: Aber wir können im Rahmen der Sprechstunde effizienter arbeiten. Wir machen den Dienstplan immer für einen Monat. Das bedeutet, acht Hebammen stellen sich für je einen Vormittag im Monat zur Verfügung. Das macht unsere Arbeit planbarer. So können wir gemeinsam diese Frauen betreuen, uns gegenseitig besser unterstützen und zum Beispiel teilweise auch eine Krankheits- oder Urlaubsvertretung mit der Sprechstunde abdecken. Hinzukommt, dass die Anfahrtszeiten wegfallen, wenn die Frauen zu uns kommen. Idealerweise sollte eine Wöchnerin zwar zuhause bleiben, dennoch ist es besser, wenn sie eine Hebamme aufsuchen kann, als gar keine zu haben.

Stahlhofer: Aus diesem Grund war es uns wichtig, die Sprechstunde an zwei Orten anzubieten, im nördlichen und im südlichen Landkreis, damit der Anfahrtsweg nicht so weit ist. Beide Orte sollten außerdem gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Im Familienzentrum in Holzkirchen und im Hebammenhaus Agatharied ist das der Fall. Der Vorteil an der Sprechstunde ist auch, dass es sich um ein niederschwelliges Angebot handelt: Man muss niemanden in sein Haus lassen, wenn man das nicht möchte. Es ist kostenlos, die Abrechnung erfolgt über die Krankenkasse.

Was passiert in der Sprechstunde?

Jungnickel: All das, was wir als aufsuchende Hebammen auch leisten: Wir beraten und übernehmen die wichtigsten Untersuchungen von Mutter und Kind in Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit. In der Regel dauert ein Termin etwa 30 Minuten.

Wie kam es zur Zusammenarbeit von KoKi und den Hebammen?

Stahlhofer: KoKi ist die Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen. Ihr Angebot richtet sich an Familien mit Kindern bis drei Jahre. Deshalb sind die Hebammen meine wichtigsten Partnerinnen. Ihnen fällt auf, wenn etwas problematisch ist. In der Regel treffen wir uns ein Mal im Jahr, um aktuelle Themen zu besprechen. Zuletzt ging es um die Betreuung von Frauen im Wochenbett. Sie war in der Corona-Pandemie stark eingeschränkt, denn die Familien waren von vielen Angeboten abgeschnitten. Nach wie vor besteht hier Aufholbedarf.

Die Sprechstunde

der Hebammen findet nach vorheriger Terminvereinbarung am Montagvormittag im Hebammenhaus Agatharied, Obere Tiefenbachstraße 8, in Hausham statt. Am Freitagvormittag im Familienzentrum St. Josef, Münchner Straße 29, in Holzkirchen. Terminvergabe unter: de.doctena.de/ behandler/ Hebammensprechstunde_ LK_Miesbach-1232708

