Heimat: Mehr als Denkmal und Klischee

Von: Alexandra Korimorth

In seinen Facetten beleuchteten Experten beim Symposium das Thema „Heimat“ – hier (v.l.) Franz-Josef Rigo, Professor Klaus Wolf und Rudolf Neumaier beim Vortrag „Was pflegen Heimatpfleger?“. © Ralf Poeplau

Begeisterung und Enttäuschung standen am Ende der zweitägigen Veranstaltung „Heimat – Begrenzt unbegrenzt“ im Waitzinger Keller: Begeisterung seitens der Teilnehmer ob der umfassenden Aufarbeitung des Phänomens Heimat, Enttäuschung darüber, dass diese ein überschaubares Publikum fand.

Miesbach – Nur jeweils etwa 40 Interessierte nahmen am Kulturabend am Freitag und am Symposium am Samstag im Waitzinger Keller in Miesbach teil. Aus acht Perspektiven wurde am Samstag beim Symposium, das Publizist Franz-Josef Rigo organisiert hatte, der mitunter schwierige Begriff „Heimat“ beleuchtet.

Der Allgäuer Heimatkunde-Professor Wilhelm Liebhart ging etwa der Frage nach, ob das Heimatbuch, also die Ortschroniken, mehr der Selbstvergewisserung oder gar der Autosuggestion dienten. Buch- und Literaturwissenschaftler Reinhard Wittmann aus Fischbachau referierte über „Sprachheimat und Heimatsprache – eine notwendige Polemik“. Dabei stellte er zwar fest: „Dialekt macht schlau.“ Andererseits löste er mit seinem Diskurs eine lebhafte und kontroverse Diskussion über die bayerische Sprache inklusive Fränkisch und Schwäbisch in Medien aus. Dirk Walter beleuchtete den Fall Karl Braßler, der – obwohl früher Nationalsozialist und Antisemit – in Bad Aibling als Kreisheimatpfleger tätig war.

Daniela Sandner vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege zeigte auf, auf welch vielfältige und oft erfolgreiche Weise der Begriff „Heimat“ von rechten Strömungen und insbesondere der NSDAP annektiert wurde und wird. Um der Vereinnahmung der Heimatpflege von rechts entgegenzuwirken, forderte sie: „Heimatarbeit muss auf allen Ebenen betrieben werden. Heimatpflege ist mehr als Denkmalpflege.“ Dabei kritisierte Sander auch das Desinteresse der Kommunalpolitik und das fehlende Heimatbewusstsein in der Breite.

„Die Mitgliedschaft in Vereinen und Parteien ist gut gegen Strömungen von rechts“, fand Rudolf Neumaier, Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Hier könne man Demokratie lernen. „Vielleicht brauchen wir nur einen anderen Begriff als ,Heimat‘“, schlug er vor. Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler warnte davor, den Begriff an Rechtspopulisten zu verlieren.

Das Symposium endete in einer verknappten Talkrunde, in der die Teilnehmer ihre Ideen sammelten, wie die Verantwortung für das Thema Heimat an die (an dieser Stelle fehlende) Jugend weitergegeben werden könnte. Neumaier interpretierte die aktuelle Bräurosl-Blaskapellen-Aufregung als Verbundenheit zu Bayern, ebenso wie die Fridays for Future-Bewegung als junge Art der Heimatpflege. Professor Wolf berichtete von erfolgreich durchgeführten Mundart-Poetry-Slams, während Kulturwissenschaftlerin Simone Egger die Integration von jungen Einheimischen mit Migrationshintergrund in zweiter oder dritter Generation sowie von Zugezogenen vorschlug, die am Ort ihre zweite Heimat gefunden hätten.

Bezirksheimatpfleger Göttler forderte nicht nur ehrenamtliche Heimatpfleger, sondern Profis in den Landkreisen und Städten. Diese Stellen müssten in den Kommunalverwaltungen geschaffen werden. Denn darin waren sich nach zwei Tagen intensiver Auseinandersetzung alle einig: Heimatpflege geht alle an. Denn Heimat ist ein politischer Begriff. Er hat was mit Verfassungsschutz zu tun. Er ist und bleibt – bei aller Frustration – hier stets mit dem Bayern-Klischee verbunden. Und man kann eigentlich nicht von „Heimat“, sondern müsste von „Heimaten“ sprechen.

Alle Beiträge des Symposiums sollen 2024 gesammelt in einem Buch mit dem Titel „Heimat – Begrenzt unbegrenzt“ erscheinen.

Am Freitag hatte im Waitzinger Keller ein Kulturabend mit Monika Drasch, gefeierte Wegbereiterin der Neuen Volksmusik, und ihrem Quartett aufs Thema eingestimmt. Heimatkunde-Professor Wilhelm Liebhart präsentierte Heimat-Lyrik und Lobreden. Die Irschenberger Theatermacherin Steffi Baier rezitierte Texte etwa von Gerhard Polt und Marcus H. Rosenmüller, während sich Franz-Josef Rigo mit einem kabarettistischen Text der Gebietsreform widmete. Besonders auf Max Frischs Heimat-Fragebogen hin, den die Protagonisten in verteilten Rollen lasen, wurde noch lange diskutiert und ein Bogen zum Symposium gespannt.