Hilfe für Sternenkinder-Eltern: Neue Einrichtung im Landkreis Miesbach

Wenn eine Schwangerschaft mit dem Tod des Babys endet, bricht für die Eltern meist eine Welt zusammen. Professionelle Hilfe für Betroffene gibt es nun im Landkreis durch die Bethanien Sternenkinder.

Miesbach/Otterfing – Eigentlich sollte eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes das schönste Erlebnis für werdende Eltern sein. Wenn das Kind aber während der Schwangerschaft, bei oder kurz nach der Geburt verstirbt, zu einem Sternenkind wird, zerstört das Hoffnungen, Träume und Zukunftspläne. Die Eltern müssen sich einem schlimmen Ereignis stellen. Eine Akutbegleitung, aber auch die Versorgung mit Abschiedskleidung und Erinnerungsstücken gibt es im Landkreis seit Kurzem durch die neue Einrichtung Bethanien Sternenkinder Miesbach-Otterfing.

Vor etwa einem Jahr hat sich Bianca Steinbauer auf die Suche nach Angeboten gemacht, die Eltern in den schweren Zeiten nach dem Tod eines Babys unterstützen. Durch ihre Praxis „das nest“ im Miesbacher Kleinthal, in der sich die Heilpädagogin hauptsächlich um die Begleitung während der Schwangerschaft und in den ersten drei Jahren nach der Geburt um die Frühförderung kümmerte, vor allem dann, wenn eine geistige oder körperliche Behinderung droht, hatte sie oft mit Familien zu tun, die bereits den Tod eines Kindes hinnehmen mussten.

Aus Erfahrung weiß sie, dass Familien nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oft alleine dastehen. Über den Verlust eines Babys zu sprechen sei nach wie vor ein Tabuthema in der Gesellschaft. „Man kann nicht darüber reden, wenn die Familienpläne zerstört sind“, sagt die 39-Jährige. „Und hat keine emotionale und finanzielle Begleitung.“

So ist Steinbauer auf die Bethanien Diakonissen-Stiftung gestoßen, die professionelle Sternenkinderarbeit anbietet. „Die sind in Bayern relativ unbekannt“, meint die 39-Jährige. Deutschlandweit betreiben sie zehn Krankenhäuser und 20 Altenheime und mittlerweile auch sieben Standorte für Sternenkinder.

Seit wenigen Wochen sind die Heilpädagogin sowie Katharina Eham, die beim Bestattungsinstitut Rauffer arbeitet, bei der Stiftung angestellt und bieten Sternenkinder-Eltern in Steinbauers Praxis ihre Hilfe an. Für Veranstaltungen dürfen die beiden Frauen außerdem die Räume der evangelisch-methodistischen Kirche Otterfing benutzen. Dort findet am Samstag, 17. November, auch ein Kreativtreffen statt (siehe unten). Bei ihren Recherchen ist Steinbauer auf den Verein Sternenzauber und Frühchenwunder gestoßen, der Kleidung für die Kleinsten ab Größe 36 sowie Abschiedskleidung herstellt. Steinbauer: „Das Ziel wäre es, im Landkreis eine eigene Arbeitsgruppe zu schaffen.“

Für Frühchen und Sternenkinder

Zusammen mit dem Verein Sternenzauber und Frühchenwunder veranstaltet die Einrichtung Bethanien Sternenkinder Miesbach-Otterfing am Samstag, 17. November, ein Kreativtreffen. In den Räumen der evangelisch-methodistischen Kirche in Otterfing wird von 11 bis 17 Uhr Kleidung sowohl für Frühchen ab Größe 36 sowie Abschiedskleidung für Sternenkinder genäht, gestrickt und gehäkelt. Die Arbeitsmaterialien werden gestellt, Werkzeug sollte mitgebracht werden. Für die Anmeldung und weitere Informationen stehen Melanie Buttenmüller unter melanie.sternenwunder@ gmail.com oder 01 51 / 70 30 95 78 sowie Bianca Steinbauer unter 01 79 /1 33 19 82 zur Verfügung.