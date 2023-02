Hilfsgüter für Gaziantep: Konvoi aus Miesbach hat Zielort erreicht und verteilt seine Ladung

Von: Dieter Dorby

Einsturzgefahr: Umgeben von Trümmerhaufen steht dieses beschädigte Haus in der Provinz Gaziantep. © privat

Der Hilfskonvoi aus Miesbach hat sein Ziel erreicht. Im Gebiet der Stadt Gaziantep in Südostanatolien hat das Team um Volkan Avci und Andreas Thaler seinen Stützpunkt eingerichtet. 48 Stunden waren sie mit drei Lkw, sechs Kleintransportern und einem Pickup unterwegs – eine Abenteuerfahrt über 3000 Kilometer.

Bereits in Österreich hatten ein Lkw und der Pickup eine Reifenpanne – eine Servicefirma musste helfen. Dann vor der türkischen Grenze war wieder ein Lkw-Reifen platt, aber diesmal schaffte es die Besatzung allein. In Istanbul folgte ein Zwischenstopp mit längerer Pause, bevor es weiterging Richtung Osten.

In Gaziantep angekommen, wurde ein Depot aufgebaut, berichtete Avci am heutigen Dienstag via Telefon: „Wir haben die drei Lkw ausgeladen und sie dann wieder zurück nach Miesbach geschickt.“ Mit den Transportern werden die umliegenden Dörfer der Zwei-Millionen-Stadt abgefahren und mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten versorgt.

In der Provinz Gaziantep verteilen Volkan Avci und sein Team die Hilfsgüter aus Miesbach. © privat

Die Sicherheit ist gewährleistet: Das Team steht unter dem Schutz des Militärs, das auch das Depot bewacht. „Vor allem die Kinder freuen sich über die Hilfe“, erzählt Avci. „Das ist schön zu sehen.“ Man verteile die Hilfsgüter persönlich und achte darauf, dass wirklich Bedürftige versorgt werden. Am morgigen Mittwoch will man noch vor Ort bleiben, dann geht es wieder zurück in die Heimat.

