Hilfstransport ins Erdbebengebiet: Miesbacher starten Spontanaktion - riesiger Ansturm

Von: Sebastian Grauvogl

Begeistert vom riesigen Ansturm: Volkan Avci (l.) und Andreas Thaler. © Thomas Plettenberg

Wenige Stunden nach den schweren Erdstößen in der Türkei und Syrien formiert sich in Miesbach bereits eine Hilfsaktion. Volkan Avci (41) hat einen Aufruf gestartet – mit großem Erfolg.

Miesbach – Drei bis vier Mal pro Jahr fährt Volkan Avci (41) in die Türkei. Der Anlass ist für gewöhnlich ein erfreulicher: Heimaturlaub in Istanbul. In diesen Tagen ist alles anders. Avci packt nicht nur ein paar Koffer, sondern mehrere Anhänger und sogar einen Lkw-Auflieger. Die Ladung: Hilfsgüter, die er in einer spontanen Aktion in seiner Kfz-Werkstatt im Miesbacher Gewerbegebiet Nord sammelt. Die will er zusammen mit Fahrschul-Inhaber Andreas Thaler möglichst weit in die vom schweren Erdbeben getroffenen Krisengebiete im Südosten des Landes bringen. Um denen zu helfen, deren Häuser durch die Erdstöße zerstört wurden, und die deshalb in eisiger Kälte unter freiem Himmel schlafen müssen.

Als Avci am Montagmorgen die ersten Meldungen über die Katastrophe in den Nachrichten hörte, checkte er gleich die sozialen Netzwerke. Ein Großteil der Familie seiner Schwägerin lebt in Kahramanmaras, keine 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt. „Ihnen ist zum Glück nichts passiert, nur ihre Häuser sind beschädigt“, erzählt Avci erleichtert. Die Bilder und Videos, die ihn seit dem Beben erreichen, lassen ihm aber keine Ruhe. Ein Vater, der sein Kind aus den Trümmern begleitet, das ihn unter Tränen anfleht, er solle seine Hand nicht loslassen. „Ich habe selbst drei Töchter“, sagt der Miesbacher mit betroffener Stimme.

Viele türkisch-stämmige Miesbach wollen helfen

In die Bestürzung über die Katastrophe mischt sich in der türkisch-stämmigen Bevölkerung in Miesbach und Umgebung aber bald der Wunsch, zu helfen. „Jeder will was machen“, berichtet Avci, „aber es braucht jemand, der es anpackt.“ Und das war er. Noch während die Abendnachrichten über die ständig steigenden Opferzahlen in der Türkei und Syrien berichteten, setzte Avci seinen Spendenaufruf bei Facebook ab. Und dann ging alles ganz schnell.

Neben vielen anderen Helfern meldet sich auch Andreas Thaler bei Avci. Wie berichtet, hatte der Fahrschul-Inhaber zusammen mit der Haushamerin Sara Kaczmarek schon beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs einen großen Hilfstransport auf die Füße gestellt und auch bis an die Grenze gefahren. Da sei es irgendwie selbstverständlich für ihn gewesen, auch hier seinen Lkw samt Anhänger und seine Fahrdienste anzubieten. Sollte der Platz nicht reichen, würde er auch wieder die Miesbacher Umzugsfirma Mayr um einen zusätzlichen Auflieger bitten.

Überhaupt hat sich das Ukraine-Hilfsnetzwerk im Landkreis schnell reaktiviert. Wie Andreas Essendorfer von der gleichnamigen Genussschmelzerei in Neuhaus mitteilt, sammelt auch sein Unternehmen Spenden im Laden, die benachbarte Whisky-Destillerie Slyrs sowie die Agentur Zeitwert in Schliersee seien ebenfalls mit am Start.

Vorbereitungen für Hilfstransport laufen auf Hochtouren

Avci kümmert sich parallel um die bestmögliche Vorbereitung der Fahrt. Über Bekannte im türkischen Konsulat sei es ihm gelungen, Dokumente für weitgehend wartezeitenfreie Grenzpassagen zu beschaffen. Sollte es doch zu unerwarteten Hürden gekommen, könne er mit seinen Sprachkenntnissen diese bestimmt schnell lösen, ist Avci überzeugt. „Ich kenne mich aus im Land.“ So werde er auch einen guten Übergabeort für die Hilfsgüter finden.

Auch Thaler ist optimistisch. Schon bei der Fahrt an die ukrainische Grenze habe er festgestellt, dass man mit Improvisieren weit kommt. Zumindest von der Strecke her sei die Südtürkei aber schon eine andere Hausnummer. Die Infos aus dem Navi sprechen für sich: 3000 Kilometer, 30 Stunden Fahrzeit. Doch das schreckt die Helfer aus Miesbach nicht ab. Spätestens Ende der Woche wollen sie starten. Am besten mit einem ganzen Konvoi voller Hilfsgüter.

Spenden

für den Hilfstransport nehmen die Kfz-Werkstatt Avci (Am Windfeld 39, Miesbach) und die Genussschmelzerei Essendorfer (Bayrischzeller Straße 11, Schliersee-Neuhaus) entgegen. Gesucht werden Schlafsäcke, Matratzen, warme Kleidung für Erwachsene und Kinder, Baby- und Hygiene-Artikel. Bitte nur saubere Waren.

