Historischer Verein für Stadt und Landkreis Miesbach: Heimat soll bewahrt werden

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Am Rednerpult im Waitzinger Keller gab Historiker Dr. Michael Stephan den rund 40 Besuchern und potenziellen Vereinsmitgliedern Tipps für die Gründung. Initiator und Historiker Franz-Josef Rigo (vor dem Pult links) hatte zuvor seine Pläne vorgestellt. © Stefan Schweihofer

In einer Auftaktveranstaltung stellte Historiker und Journalist Franz-Josef Rigo seine ehrgeizigen Pläne zur Gründung eines neuen Geschichtsvereins vor.

Miesbach – „Eine Generation, die die Geschichte ignoriert, hat keine Vergangenheit und keine Zukunft.“ Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller zitierte mit diesen Worten den amerikanischen Schriftsteller Robert Anson Heinlein – und erklärte mit diesem Satz eingangs die Mission, die Franz-Josef Rigo am Dienstagabend im Waitzinger Keller erwartete. Rigo, Journalist und Historiker, will einen Historischen Verein für die Stadt und den Landkreis Miesbach gründen.

Dafür hatte er, nach zweijähriger – coronabedingt verlängerter – Anlaufphase, zur Auftaktveranstaltung nach Miesbach geladen (wir berichteten). Rund 40 Menschen waren dem Aufruf gefolgt und lauschten den Plänen Rigos und den Tipps von Gastredner Dr. Michael Stephan, Vorsitzender des Historischen Vereins Oberbayern und „der eigentliche Star des Abends“, wie Rigo erklärte.

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller unterstützt die Gründung

Die Gründung eines Geschichtsvereins sei ein „besonderer Anlass“, attestierte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Er hatte zusammen mit dem verhinderten Landrat Olaf von Löwis die Schirmherrschaft für die Auftaktveranstaltung übernommen. Braunmiller erklärte, er habe in seiner 18-jährigen Zeit als Vorsitzender der Stadtkapelle Miesbach selbst eine Chronik erarbeitet. „Ich bin eingetaucht in die 180-jährige Geschichte – von nur einem Verein.“ Schon anhand des dafür notwendigen Arbeitsaufwands sei ihm klar, wie groß das Vorhaben Rigos sei. Und gerade deshalb unterstützt der Bürgermeister den ehrgeizigen Plan einer Vereinsgründung, an deren Ende die Aufarbeitung der Geschichte von Stadt und Landkreis stehen soll.

Das Vorhaben umriss Stephan in drei Blöcken. „Wissenschaftspflege, Bildungsarbeit und das bürgerschaftliche Engagement.“ Während Erstere auch auf das Verfassen wissenschaftlicher Publikationen abzielt, könne die Bildungsarbeit durchaus unterhaltsam sein. „Vereine sind immer auch ein Ort der Geselligkeit“, sagte der hochrangige Historiker in der Veranstaltung. Das bürgerschaftliche Engagement könnte im noch zu gründenden Verein auch auf die Jugend ausgerichtet werden. „Wir können es nicht als schicksalsgegeben hinnehmen, dass Frauen und junge Leute in historischen Vereinen unterrepräsentiert sind“, sagte Stepahn. Hier müsse man nachdrehen, etwa mit Beratungsangeboten für Praxis- und wissenschaftspropädeutischen Seminaren an Gymnasien, durch die Betreuung studentischer Arbeiten und durch gezielte Förderungen und Wettbewerbe.

Historiker Dr. Michael Stephan nennt Fürstenfeldbruck als Best Practice

Ganz grundsätzlich, erklärte Stephan, „sollten Kinder die Chance erhalten, regionales Geschichtsbewusstsein zu entwickeln und – nennen wir es ganz altmodisch – ein Stück Heimat zu bewahren.“ Eben das sei relevant, weil sich Demokratie durchsetzen könne, wenn Europa von unten gestärkt werde. „Mit regionaler Geschichte, Heimat und Dialekten.“

Als bestätigte Interessenten und Unterstützer - es unterschrieben am Ende der Veranstaltung rund 20 Menschen eine Interessentenliste - nannte Rigo beispielhaft den historisch interessierten Altbürgermeister Weyarns Michael Pelzer, den Zither-Manä Manfred Zick und die Geschichts-Fachschaften der Gymnasien Miesbach und Tegernsee.

Gastredner Stephan, der neben des Vorsitzes im Historischen Vereins von Oberbayern auch an erster Stelle des Verbands bayerischer Geschichtsvereine steht, erinnerte in der Versammlung an die langjährige Geschichte der regionalen historischen Vereine selbst. Die seien im 19. Jahrhundert von König Ludwig II. ins Leben gerufen worden und würden seither wichtige Aufgaben erfüllen. Als Anregung für den neuen Verein im Landkreis Miesbach führte Stephan den Historischen Verein für die Stadt und den Landkreis Fürstenfeldbruck ins Feld. „Der kooperiert sehr gut mit bestehenden Partnervereinen“, erklärte Stephan – und empfahl dies auch Rigo und seinen künftigen Mitstreitern. In monatlich wechselnden Ausstellungen schaffe es der Verein in Fürstenfeldbruck, Museen nicht nur inhaltlich, sondern auch auf Trägerschaftsebene zu stützen und Kontakte – etwa zum Kreisheimatpfleger – zu wahren.

Braunmiller wünschte Rigo und den künftigen Ehrenamtlichen „alles Gute“. Es gehe um eine wertvolle Aufgabe. „Stadt und Landkreis haben eine große Geschichte.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.