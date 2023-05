Hochwasserschutz: Die große HQ100-Lösung wird angepackt

Von: Dieter Dorby

Teilen

Das ist der Plan: Der Floigerbach soll durch einen Bypass hinter die Häuserlinie geführt werden. Im geplanten Rückhaltebecken (1) soll er bei Starkregenereignissen mit dem Wasser des Talerbachs (2) gestaut werden. Für weniger starke Regenfälle soll ein kleiner Rückhalt (3) ins Gelände modelliert werden. Auch soll der nachfolgende Verlauf des Floigerbachs in Richtung Norden ertüchtigt werden. © PMS/Martin Lobinger

Nach vielen Jahren der Planung hat der Miesbacher Stadtrat sich nun auf ein Konzept geeinigt, um den Hochwasserschutz im Ortsteil Kleinthal umzusetzen. Für schwächere Starkregenfälle soll eine Geländemodellierung helfen. Große Hürde ist aber die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen.

Miesbach – Der Hochwasserschutz im Miesbacher Ortsteil Kleinthal hat einen großen Schritt gemacht. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig auf eine Variante verständigt. Diese wird nun ausgeplant und anschließend in das vorgeschriebene Planfeststellungsverfahren gegeben. Parallel dazu wird zur Verbesserung bei Starkregenereignissen das Gelände an der Kleinthalstraße zeitnah neu modelliert. Voraussetzung ist jedoch, dass die verschiedenen Grundstückseigentümer mitmachen.

Viele Gesprächsrunden waren notwendig, seit Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) im Oktober 2020 das Verfahren neu gestartet und über den Arbeitskreis die Anwohner wieder eingebunden hatte. Das Ergebnis vieler Gesprächsrunden stellte nun Planer Johannes Jungnickl vom Münchner Büro SKI im Stadtrat vor. Im Kern geht es darum, dass der Floigerbach hinter die südliche Wohnhausreihe verlegt wird, wo er dann hinter dem zu errichtenden Schutzwall mit dem Wasser aus dem Talerbach zusammenfließen soll. Dieses Wasser soll dann dosiert abgelassen werden.

Lösung auf HQ100-Niveau

Die vorher favorisierte Lösung, dem Floigerbach die Vorfahrt einzuräumen, während der Talerbach durch einen Damm zurückgehalten wird, ist damit vom Tisch. Der Vorteil der neuen Lösung: Die Maßnahme wäre wegen des gemeinsamen Rückhaltebeckens für ein Hochwasser mit 100-jähriger Wahrscheinlichkeit – einem HQ100 – geeignet und damit – wesentlich für die Stadtfinanzen – seitens des Freistaats voll förderfähig.

Konkret ist im Oberlauf des Floigerbachs eine Bypasslösung vorgesehen, bei der das Gewässer außerhalb seines jetzigen Gerinnes verrohrt wird. Im Mittelteil erfolgt die Überleitung nach Süden zum Rückhaltebecken. Dieses bekommt für beide Bäche ein Auslaufbauwerk. Das Gerinne im Floigerweg bleibt bestehen, wird aber im unteren Verlauf bis zur Bundesstraße ertüchtigt, sodass ein schadloser Ablauf aus dem Rückhaltebecken gewährleistet ist.

4,7 Millionen Euro netto kostet das Projekt

Die Kosten dafür werden auf 4,7 Millionen Euro netto geschätzt, die jedoch förderfähig sind. Jungnickl verwies darauf, dass laut Baupreisindex aber eine Teuerung von 35 bis 40 Prozent realistisch sei. Keine Zuschüsse gibt es jedoch für den erforderlichen Grunderwerb sowie die Neben- und die Planungskosten.

2022 Kellerflutung knapp verhindert

Die zusätzliche Geländemodellierung sieht – basierend auf dem Starkregen vom 30. Juni 2022, der beinahe Keller geflutet hätte – westlich des Knicks von Kleinthalstraße/Floigerweg ein Rückhaltebecken vor. 3400 Kubikmeter Wasser soll es von der Siedlung fernhalten. Die nicht förderfähigen Kosten liegen bei 160.000 Euro.

Bauamtsleiter Lutz Breitwieser bestätigte, man sei viele Varianten durchgegangen. Der Arbeitskreis habe seinen Zweck erfüllt; nun sei es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen.

Grundstücksverhandlungen als Grundlage

Markus Seemüller (Freie Liste), der beim Thema Geländemodellierung wegen persönlicher Beteiligung von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen wurde, regte beim HQ100-Schutz an, die Prüfung der Wirtschaftlichkeit vorzuziehen – ein Vorgehen, das laut Breitwieser nicht möglich sei. Man müsse es parallel betrachten, da auch nicht klar sei, welche Forderungen bei den Grundstücksverhandlungen im Raum stehen. Jungnickl stimmte dem zu: „Man braucht eine Kostenprognose.“ Zur Vorplanung gebe es eine Kostenschätzung, zum Plan eine Kostenberechnung.

Ob der geplante Hochwasserschutz wirklich kommt, entscheidet sich im Planfeststellungsverfahren, das mehrere Jahre dauern dürfte. Dabei wird auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen. Das heißt: Die Baukosten werden einem möglichen Schadenspotenzial gegenübergestellt. Paul Fertl (SPD) zeigte sich deshalb „a bissl konsterniert“, weil das Projekt noch fallen könne. Laut Breitwieser liegt die Bezuschussung aktuell bei etwa 75 Prozent. Von einer Pflichtaufgabe könne man beim Hochwasserschutz weniger sprechen. „Das ist eher eine Frage der Zuständigkeit, und die ist bei einem Gewässer dritter Ordnung gegeben.“ Anders sei es beim Oberflächenwasser, „aber da ist die Stadt im Zuge der Gefahrenabwehr zuständig“.

ddy