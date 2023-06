„Hoffentlich keine Eintagsfliege“: Das sagen Anbieter aus dem Kreis Miesbach zum Kulturpass

Von: Alexandra Korimorth

Mithilfe einer App können die unterschiedlichen Kulturpass-Angebote gebucht werden. © dpa

Einen holprigen Start hat der Kulturpass der Bundesregierung im Landkreis Miesbach hingelegt. Dennoch begrüßen befragte Anbieter die App.

Landkreis – Seit gut einer Woche können 18-Jährige auf Einladung von Vater Staat Bücher kaufen, ins Kino, ins Theater oder zu Konzerten gehen oder Museen besuchen. Aber die Nutzung der App – das ergab eine Umfrage in der Kulturszene des Landkreises Miesbach – ist einerseits für die Kulturanbieter zeitlich und organisatorisch aufwendig, andererseits für die jungen Leute wenig übersichtlich.

Bundesregierung stellt 100 Millionen Euro für Kulturpass bereit

Tatsächlich hat in den ersten zehn Tagen, in der 18-Jährige Zugriff auf den Kulturpass gehabt haben, keiner die Angebote vor der Haustür genutzt. Wobei die Umfrage in der Zielgruppe offenbarte, dass die wenigsten der jungen Leute bis dato überhaupt vom Kulturpass gehört haben. Die Idee von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), die das Projekt im November vergangenen Jahres präsentiert hatten, war, „jungen Menschen den Weg in die Kultur zu öffnen“. 100 Millionen Euro stellt der Deutsche Bundestag für das Pilotprojekt zur Verfügung.

Junge Nutzer haben 200 Euro Budget zur Verfügung

Damit können alle jungen Leute, die in 2023 volljährig werden, über ein Kulturbudget von je 200 Euro verfügen – auszugeben innerhalb von zwei Jahren über den Kulturpass, einem app-gestützten Gutscheinsystem. Seit Mitte Mai dieses Jahres konnten sich die Kinos, Theater, Museen und Buchhandlungen registrieren. Seit 14. Juni können junge Leute ihre Wunschveranstaltungen deutschlandweit buchen, wobei ihnen die App nicht zwangsweise die nächstliegenden Veranstaltungen anzeigt. Wie der Start des Kulturpasses lief, erklären Kulturanbieter und eine potenzielle Nutzerin aus dem Landkreis Miesbach.

Das sagen die Anbieter im Landkreis Miesbach

Carmen Obermüller, Kino am Tegernsee in Weissach: „Selbstverständlich machen wir beim Kulturpass mit. Nur leider gibt es noch technische Probleme mit der Software von unserem Webshop. Es ist nicht so einfach, die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, damit die Tickets gescannt und dann verrechnet werden können. Aber die Idee, junge Leute so für das Genre Film und fürs Kino zu begeistern, finde ich grundsätzlich gut. Denn diese Gruppe fehlt uns tatsächlich: Die meisten der 17- bis 25-Jährigen streamen Serien. Ich hoffe sehr, dass der Kulturpass keine Eintagsfliege bleibt und nächstes Jahr weitergeführt wird, damit sich der Aufwand auch lohnt.“

Christine von Löwis, Kultur im Oberbräu in Holzkirchen: „Wir begrüßen solche Ideen, die den Nachwuchs zur Kultur bringen. Auch wenn wir glauben, dass eher überregionale Festivals als regionale Kulturhäuser vom Kulturpass profitieren werden. Dass in der ersten Woche noch keiner gekommen ist, liegt daran, dass wir die Anmeldung noch gar nicht gemacht haben. Uns hat die Nachricht erst spät erreicht, dann haben wir uns mit dem Markt Holzkirchen ausgetauscht, und jetzt sind wir gerade noch dran, die Buchungssysteme zu vernetzen. Wir versuchen, das schnellstmöglich umzusetzen. Schließlich gehen wir im Juli in den Vorverkauf für die Herbst-Winter-Saison, und da sollen die jungen Leute dabei sein können. Wir hoffen sehr, dass der Kulturpass nachhaltig ist und auch nächstes Jahr weitergeht.“

Amelie Knaus, Waitzinger Keller in Miesbach: „Wir sind beim Kulturpass dabei, weil wir über unseren Vertragspartner Eventim, der für uns die Tickets verkauft, ganz automatisch registriert sind. Wir mussten uns also nicht eigens anmelden oder Veranstaltungen einpflegen. Für uns ist die Teilnahme somit relativ einfach. Unser Programm umfasst Veranstaltungen für jedes Alter, und viele kennen uns, weil sie schon als Kinder bei uns waren. Wir freuen uns aber, wenn der Waitzinger Keller über den Kulturpass neu entdeckt wird. Langfristig sollte er aber nicht nur auf 18-Jährige beschränkt sein.“

Jennifer Roger, Bücheroase Schliersee in Schliersee: „Wir machen beim Kulturpass mit, weil wir den Jugendlichen unbedingt diese Chance einräumen möchten. Das Projekt ist eine schöne Anregung für diese Zielgruppe, die eher selten in unsere Buchhandlung kommt. Aus Frankreich war mir eine solche Förderung schon lange bekannt, sie stellt dort eine viel genutzte Tradition dar. Obwohl die Registrierung als Anbieterin des Kulturpasses nicht unkompliziert verlief, sind wir dank unseres Dachverbands erfolgreich an den Start gegangen. Wir hoffen, dass sich die bisher investierte Zeit gelohnt hat und dieses Angebot gut angenommen wird.“

Annabell Schoel, Gymnasiastin aus Tegernsee: „Ich habe mir die Kulturpass-App schon angeschaut, mich aber noch nicht registriert. Das hole ich aber auf jeden Fall nach, denn das Angebot klingt echt toll und bietet gute Chancen. Ich gehe gerne auf Konzerte, ins Theater oder zu Poetry Slams und das vielleicht so drei bis vier Mal im halben Jahr. Dass man auch Bücher und Kinokarten spendiert bekommt, ist klasse. Die App selbst finde ich mit den Farben und in dem Comic-Style echt cool gestaltet. Nutzerfreundlich aufgebaut ist sie auch, denn für ein cooles Konzert oder Festival würde ich auch weiter fahren als nur bis nach München.“

