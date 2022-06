Hohe Immobilien- und Baustoffpreise: Erste Bauherren kapitulieren

Von: Stephen Hank

Teilen

Sieht die Bank auf einem guten Weg: das Raiffeisen-Vorstandsteam mit (v.l.) Manfred Gasteiger, Manfred Klaar, Hansjörg Hegele (Vorsitzender) und Johannes Paul. © Stefan Schweihofer

Die hohen Immobilienpreise und Rohstoffkosten zwingen erste Bauherren dazu, von ihren Plänen Abstand zu nehmen. Das wurde im Gespräch mit der Raiffeisenbank im Oberland deutlich.

Landkreis Miesbach – „Das Interesse an Immobilien ist trotz steigender Preise ungebrochen“, berichtete Vorstandsvorsitzender Hansjörg Hegele beim Bilanzpressegespräch fürs Jahr 2021. Die Inflation lasse Anleger aktuell verstärkt in Betongold investieren. Doch die Struktur ändert sich. Die Zahl der finanzkräftigen Käufer, die für ihre Investition ohne größeren Kredit auskommen, steigt. Auf der anderen Seite gebe es nach Worten von Vorstand Manfred Gasteiger immer mehr Fälle, in denen Bauherren wegen der hohen Kosten von ihren Plänen abrücken.

Raiffeisenbank überarbeitet ihren Immobilienbestand

Die Preisstruktur und ihre Folgen gerade im Oberland seien auch ein „gesellschaftliches Problem“, ergänzte Vorstand Johannes Paul. Als Bank habe man wenig Möglichkeiten, an der Gesamtsituation etwas zu ändern. Zumindest, so Gasteiger, trage man aber mit der Schaffung neuen Wohnraums ein wenig zur Entlastung bei. Derzeit überarbeitet die Raiffeisenbank ihren eigenen Immobilienbestand. Sie verfügt über 60 Liegenschaften. In einigen lassen sich, ohne neue Fläche zu versiegeln, Mietwohnungen einrichten.

Miesbach: Kundenkredite von 1,125 Milliarden Euro

2021 war das Ausmaß der Verschärfung auf dem Immobilien- und Bausektor noch nicht in dieser Deutlichkeit absehbar. In ihrer Bilanz weist die Raiffeisenbank, deren Geschäftsbereich die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen umfasst, Kundenkredite von 1,125 Milliarden Euro aus. Das entspricht einer Steigerung von 97 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Auch die Kundeneinlagen legten zu – um 38 Millionen auf insgesamt 1,104 Milliarden Euro. Das Kreditwachstum ließ die Bilanzsumme um 112 Millionen auf 1,482 Milliarden Euro ansteigen. Am Jahresende blieb ein Bilanzgewinn von 1,215 Millionen Euro.

Miesbach: Mitglieder erhalten zwei Prozent Dividende

Das dürfte insbesondere auch die Mitglieder freuen. Pro Anteilsschein erhalten sie zwei Prozent Dividende. Rund 436 000 Euro lässt sich die Bank das insgesamt kosten. Man wolle die Mitglieder, so Gasteiger, am Wachstum teilhaben lassen. Eben dieses Wachstum in den vergangenen Jahren lässt es auch zu, mehr Mitglieder aufzunehmen. 19 390 sind es aktuell, im laufenden Jahr möchte die Raiffeisenbank die Marke von 20 000 knacken.

„Die Mitgliedschaft ist ein knappes Gut“, stellte Paul klar. „In der Vergangenheit mussten wir immer bremsen.“ Angesichts der Zahlen öffne sich nun aber wieder ein Zeitfenster und ermögliche Interessierten den Erwerb von Anteilen bis maximal 5000 Euro. „Künftig kann auch Genossenschaftsmitglied werden, wer kein Konto bei uns hat“, ergänzte Vorstand Manfred Klaar. Deren Zahl dürfte aber überschaubar bleiben. Allein von den derzeitigen Kontoinhabern hat noch die Hälfte keine Anteilsscheine.

Landkreis Miesbach - Keine Pläne für weitere Reduzierung der Geschäftsstellen

Die Verzahnung und Verwurzelung vor Ort bleibt für die Raiffeisenbank ein wichtiges Merkmal. So gibt es derzeit keine Pläne, die Zahl der 15 mit Personal besetzten Geschäftsstellen zu reduzieren. „So lange es der Kunde nutzt, werden wir vor Ort sein“, stellte Vorstandsvorsitzender Hegele klar. Freilich hat sich das Kundenverhalten, gerade während der Pandemie, weiter in Richtung Digitalisierung verändert. Online-Banking wird mehr und mehr zum Standard, der Anteil des bargeldlosen Bezahlens liegt laut Klaar mittlerweile bei rund 60 Prozent. Das macht sich an der Auslastung der Geldautomaten bemerkbar.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

Teilweise Lieferengpässe in den Warenhäusern

Ungebremst ist die Nachfrage dagegen bei den Warenhäusern der Raiffeisenbank in Warngau, Lenggries und Thanning. Mit ihren 37 Millionen Euro Umsatz und ihren 1,7 Millionen Euro Gewinnüberführung seien sie ein wichtiger Ergebnisbringer, so Vorstand Gasteiger. Das Geschäft mit Baustoffen und landwirtschaftlichen Gütern sei hoch attraktiv. „Wir hätten sogar noch mehr verkaufen können, stellenweise fehlte wegen der Lieferengpässe aber die Ware“, berichtete Hegele. Wie so oft lohnte sich in solchen Fällen langjährige Treue. Der Vorstandsvorsitzende: „Wir haben dann bevorzugt unsere Stammkunden bedient.“

140.000 Euro für Spenden und Sponsoring

Weitere Kennzahlen der Raiffeisenbank im Oberland: betreutes Kundenvolumen (Kredite, Guthaben etc.): 3,295 Milliarden Euro; Personalkosten (bei 340 Mitarbeitern, davon 15 Auszubildende): 18,6 Millionen Euro; Steuern: 2,7 Millionen Euro; Jahresüberschuss: 3,3 Millionen Euro; Spenden und Sponsoring: 140.000 Euro.

Lesen Sie auch: Raiffeisenbank spendet 3000 Bäume.