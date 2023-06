Hohe Waldbrandgefahr im Kreis Miesbach: Landratsamt gibt Warnung heraus

Von: Gabi Werner

Die Waldbrandgefahr im Landkreis Miesbach (Symbolbild) ist derzeit hoch. Rauchen und Feuer in Waldnähe sind verboten. © Julian Stratenschulte

Schon ein Funke kann verheerende Folgen haben: Angesichts der lang anhaltenden Trockenheit herrscht im Kreis Miesbach hohe Waldbrandgefahr. Das Landratsamt hat eine Warnung herausgegeben.

Landkreis - Angesichts der anhaltenden Trockenheit warnt das Landratsamt Miesbach vor erhöhter Waldbrandgefahr. Der Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes gibt aktuell (15. Juni) für den Landkreis die Stufe drei von fünf aus, teilt die Behörde mit. Für Freitag (16. Juni) werde sogar die Stufe vier erwartet

„Schon ab Gefahrenstufe zwei ist jedes Feuerrisiko im Wald zu vermeiden“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Brand- und Katastrophenschutz am Landratsamt sowie die Landkreis-Feuerwehrführung weisen daher alle Bürger darauf hin, dass Rauchen, offenes Licht, Lagerfeuer und Daxnfeuer im Wald oder in Gebieten, die an einen Wald angrenzen, verboten seien. Ob die anstehenden Johannifeuer stattfinden können, gelte es, je nach Risiko individuell zu entscheiden.

