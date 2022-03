Hohe zweistellige Zahl an Flüchtlingen im Landkreis

Ankunft in München: Flüchtlinge aus der Ukraine am Hauptbahnhof. Früher oder später wird auch das Landratsamt Menschen unterbringen müssen. Darauf bereitet sich die Behörde gerade vor. © Felix Hörhager/dpa

Angesichts des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine bereitet sich das Landratsamt weiter vor und will Angebote kanalisieren. Die Hilfsbereitschaft im Landkreis ist groß.

Landkreis – Die bisher im Kreis Miesbach angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine sind allesamt privat untergekommen. Die Regierung von Oberbayern sei noch nicht an den Landkreis herangetreten, um etwa Flüchtlinge, die sich beim Ankunftszentrum in München registriert haben, unterzubringen, heißt es aus dem Landratsamt. Anhand der direkten Rückmeldungen gehe man aber davon aus, dass eine hohe zweistellige Zahl an Personen aus der Ukraine im Landkreis aufhält und privat versorgt wird.

Zuversichtlich stimmt die Behörde derzeit, „dass extrem viele Menschen helfen wollen“, so Sprecherin Sophie Stadler. So seien etliche Rückmeldungen auf den Aufruf hin, Wohnraum zu melden, gekommen. Nachfolgend einige Fragen und Antworten zur Flüchtlingsthematik im Überblick.

Was unternimmt das Landratsamt?

Weiterhin bereitet sich der Krisenstab im Landratsamt, so gut es eben geht, auf alle Eventualitäten vor – auch darauf, dass möglicherweise an Wochenenden eine größere Zahl an Menschen auf einmal unterzubringen ist. „Die Fachstellen sind immer erreichbar – auch nachts“, sagt Stadler. Freilich gebe es viel Unsicherheit, was noch alles auf den Landkreis zukommt. Immerhin sei er besser vorbereitet als in den Jahren 2015/2016, könne zum Beispiel dank eines engen Katastrophenschutznetzwerks kurzfristig Spezialisten hinzuziehen. Das „Schreckensszenario Turnhalle“ wolle man unbedingt vermeiden, so Stadler, es gehört aber zum Werkzeugkasten. Landrat Olaf von Löwis (CSU) hat daher alle Bürgermeister im Landkreis aufgefordert, solche und andere Liegenschaften, auf die die Gemeinden Zugriff haben, zu melden.

Ferner hat der Landkreis an den vergangenen Tagen die Seite www.landkreis-mies bach.de/ukrainehilfe aufgebaut. Sie wird regelmäßig aktualisiert. Hierüber will er Hilfsangebote sammeln und kanalisieren.

Wenn ich Flüchtlinge aufgenommen habe: Was muss ich tun?

Auch wenn aktuell ein Aufenthaltsrecht von 90 Tagen ohne Visum gilt, das auf EU-Ebene auf ein Jahr ausgedehnt werden soll, ist eine Registrierung beim Landratsamt sinnvoll. Dies geschieht über ein Online-Formular auf der genannten Seite, das es auch in ukrainischer und englischer Sprache gibt. Dort heißt es: „Diese Anmeldung ist wichtig, um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen, über Entwicklungen und rechtliche Änderungen zu informieren und Unterstützungsangebote machen zu können.“

Ich möchte Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen.

Auch hierfür gibt es auf der Landkreis-Homepage ein Formular, über das diverse Angaben zur Wohnung abgefragt werden. Über diese Angaben kann das Landratsamt Miesbach, sobald dies nötig wird, die Menschen passgenau verteilen.

Ich stehe in Kontakt mit flüchtenden Menschen, habe aber keinen Wohnraum für sie.

So sie nicht ohnehin dorthin verwiesen werden, wenden sich Flüchtende, die in der Region ankommen, an das Ankunftszentrum in München, Maria-Probst-Straße 14. Dort erhalten sie ein Unterkunfts-Angebot. Wenn es sich um Angehörige handelt, hilft das Landratsamt per Mail an unterkuenfte@lra-mb.bayern.de oder unter z 0 80 25 / 7 04 21 80.

Ich möchte ehrenamtlich helfen.

Wer Geflüchteten zum Beispiel Gesellschaft leisten, sie zu zu Arzt, Einkäufen oder Behörden begleiten oder für sie übersetzen (ukrainisch/russisch) möchte und kann, wendet sich an Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters unter z 0 80 25 / 28 06 20, per E-Mail an Lisa.Richters@cari tasmuenchen.de oder über das entsprechende Kontaktformular auf der Landkreis-Homepage.

Wie bekommen Geflüchtete finanzielle Hilfe?

Hierzu stehen die Details noch nicht fest. Das Landratsamt erklärt hierzu: „Aktuell klären die Ministerien die Rahmenbedingungen für zum Beispiel Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine. In akuten Fällen kommen aber Sofort-Hilfen in Form von Sachspenden in Betracht.“ Anlaufstellen seien die bekannten Hilfsorganisationen wir etwa das BRK, die Caritas oder private Initiativen.

Weitere Kontakte, etwa zu in der Ukraine tätigen Organisationen oder für eine psychologische Hilfe finden sich ebenfalls unter www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe.

