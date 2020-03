Logistiker will neuen Mitarbeiter einstellen - doch der darf nicht einreisen

Uwe Mayer hat eine freie Stelle und einen Bewerber, der gern für ihn arbeiten würde. Weil die Botschaft aber immer noch kein Visum ausgestellt hat, geht nichts vorwärts.

Landkreis – Per Lkw nach Belgrad und zurück. Für einen Logistiker wie Uwe Mayer ist das Alltag. „Wir sind weltweit tätig“, sagt der Geschäftsführer der DMS Schweinsteiger GmbH mit Sitz in Holzkirchen. Bis auf Nordkorea gebe es wohl kaum ein Land, in das man noch keine Umzugskisten von Kunden transportiert habe. An der serbischen Hauptstadt aber beißt sich Mayer seit einem Jahr die Zähne aus. Nicht als Logistiker, sondern als Arbeitgeber.

Wegen des Fachkräftemangels, der mittlerweile die gesamte Europäische Union erfasst hat, habe er auch in den Westbalkanstaaten online Stellenanzeigen geschaltet. Zu seinem großen Glück meldeten sich drei Serben und erklärten sich bereit, nach Deutschland zu ziehen und für Schweinsteiger zu arbeiten. Das Problem: Die deutsche Botschaft in Belgrad habe es nach einem Jahr immer noch nicht geschafft, ihnen ein Arbeitsvisum auszustellen, berichtet der Unternehmer. Das Ergebnis: zwei seiner Bewerber seien inzwischen nach Spanien gegangen. Dort hätten sie nach wenigen Wochen ihr Visum bekommen. „Um den anderen kämpfe ich immer noch“, sagt Mayer und zuckt frustriert mit den Schultern.

Dabei hat der Firmenchef eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren. Innerhalb von nur zwei Jahren habe er seine Belegschaft um ein Drittel verkleinern müssen, weil er frei gewordene Stellen teilweise nicht mehr nachbesetzen konnte. Mit nur mehr 22 Mitarbeitern könne er deutlich weniger Aufträge annehmen – mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen.

Löhne sind nicht so schlecht

Auch wenn es nur ein schwacher Trost ist: Von seinen Branchenkollegen weiß der Logistiker, dass er nicht allein ist mit seinen Sorgen. Stundenlöhne von 16 Euro seien zwar – verglichen mit anderen Berufen – gar nicht so schlecht. Das Problem seien eher die hohen Lebenshaltungskosten vor Ort, mit denen die für die Dienstleistungen zu erzielenden Entgelte nicht mehr Schritt halten können. Als fatale Entscheidung der Politik geißelt Mayer ferner die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung in der Branche. Seither brauche man sich nur einen Transporter kaufen und sich als Umzugsunternehmer bezeichnen. „Wenn dann die Hälfte der Möbel kaputt sind, leidet unser aller Image“, klagt Mayer.

Auch bei seinem Problem mit der Botschaft setzt der Firmenchef kaum mehr Hoffnung in die Politik. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1. März in Kraft getreten ist, werde ihm nicht viel helfen, fürchtet er. „Ich glaube nicht, dass die für mich infrage kommenden Leute davon profitieren“, sagt Mayer. An sich wäre es aber genau die Art von Erleichterung, die Schweinsteiger gerade bräuchte. Statt erst einen Antrag bei der Botschaft im Heimatland des Bewerbers stellen zu müssen, können sich die Arbeitgeber künftig direkt bei der zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland melden.

Hoffnung auf Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Voraussetzung ist laut Landratsamt, von dem Mayer viele wertvolle Tipps erhalten hat, ein qualifizierter Berufsschulabschluss. Den jedenfalls kann Mayers Bewerber als ausgebildeter Berufskraftfahrer vorweisen. Trotzdem sei er noch keinen Schritt weitergekommen.

Auf Initiative von Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordneter Ilse Aigner, die sich laut Mayer sehr engagiert hat, steht der Logistiker nun in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Da habe man ihm geraten, erst mal sämtliche Unterlagen zum Fall einzureichen. Ein Tipp, der Mayer wenig Hoffnung macht. „Ich habe sie doch bereits zwei Mal an die Botschaft geschickt.“ Auf seinen neuen Mitarbeiter wartet er trotzdem noch.

