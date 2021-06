Homeoffice-Pflicht endet: So geht‘s weiter im Landkreis

Mobiles Arbeiten bedeutet, an beliebigen Orten arbeiten zu können – auch im Freien, wie hier Johann Mayr. Der Digitalisierungsbeauftragte des Landratsamtes schafft derzeit die Infrastruktur für noch mehr Homeoffice.

Mobiles Arbeiten

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Ende Juni läuft die Pflicht der Arbeitgeber aus, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Wie Unternehmen dann mit „Remote Work“umgehen? Wir haben nachgefragt.

Landkreis – Wlan, Laptop – und schon kann es losgehen: „Remote Work“, so der Fachbegriff für das Arbeiten von einem beliebigen Ort aus – hat sich bewährt. Viele Arbeitnehmer wollen auch nach der Pandemie daran festhalten – und verbessern dafür die Bedingungen.

Landratsamt

Das Landratsamt zum Beispiel beschäftigt 450 Mitarbeiter. Ein Viertel davon war während der Pandemie im Homeoffice. „Fast alle wollen weiter davon Gebrauch machen“, sagt Pressesprecherin Sophie-Marie Stadler.

Zu Jahresbeginn sei eine Betriebsvereinbarung zur Mobilarbeit inkraftgetreten. Die sehe vor, dass Mitarbeiter bis zu 80 Prozent mobil arbeiten können. Bis jetzt haben 130 Mitarbeiter einen Antrag auf Mobilarbeit gestellt. „Wo mobiles Arbeiten möglich ist, wird es ausdrücklich begrüßt“, sagt Stadler. Es senke das Verkehrsaufkommen und die Umweltbelastung im Landkreis. Zudem erleichtere es den Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, fördere Kreativität und Motivation. „Das Landratsamt wird als Arbeitgeber noch attraktiver, denn viele Fachkräfte setzen die Möglichkeit zum Homeoffice inzwischen voraus.“

Derzeit allerdings können noch nicht alle ins Homeoffice wechseln. „In vielen Fällen werden wir noch durch die Fülle von Papierakten ausgebremst“, sagt Stadler. Abteilungen wie Sozial- und Bauamt etwa arbeiteten mit dicken Aktenbergen und sensiblen Daten, die nicht durch den Landkreis gefahren und am Küchentisch bearbeitet werden könnten.

Das aber soll sich rasch ändern – der Digitalisierungsbeauftragte Johann Mayr kümmert sich darum. Außerdem bereitet das Landratsamt seine Führungskräfte auf die neue Arbeitsweise vor: Sie müssen eine Schulung „Mobil Führen“ machen. Die soll sie unter anderem dazu befähigen, den Zusammenhalt der Mitarbeiter und die Identifikation mit dem Arbeitgeber zu stärken, selbst wenn diese nicht vor Ort sind.

Louisenthal

Im Gmunder Werk Louisenthal hat mobiles Arbeiten erst durch die Pandemie Fahrt aufgenommen. Die Tochter des Technologiekonzerns Giesecke und Devrient stellt Banknoten- und Sicherheitspapiere her. Als Produktionsstandort bot Louisenthal – anders als der Münchner Mutterkonzern – vor Corona nur sehr eingeschränkt Homeoffice an. „In der Pandemie haben wir allerdings erkannt, dass mobiles Arbeiten unter Einhaltung der für unser Geschäft erforderlichen Sicherheitsstandards auch in größerem Umfang möglich ist“, sagt Personalchefin Alexandra Pohlmann. Für komplexe Auswertungen im Controlling sei es sogar dienlich, ungestört von zuhause aus arbeiten zu können.

Etwa die Hälfte der 830 Mitarbeiter hat im vergangenen Jahr Homeoffice regelmäßig oder teilweise genutzt. Vor allem Verwaltungsangestellte, aber auch Technologen und Prozessingenieure. „Keine Möglichkeit sehen wir in der Produktion und in den Bereichen, in denen es um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit unseres Werkes geht.“

Die Mehrheit wünsche sich künftig einen Wechsel zwischen mobilem Arbeiten und Arbeiten vor Ort. „Dem Wunsch wollen wir nachkommen“, sagt Pohlmann. „Wir arbeiten an Konzepten, wie die Phase nach Ablauf der Homeoffice-Pflicht gestaltet wird und wie wir mobiles Arbeiten langfristig integrieren.“ Herausforderungen seien etwa der hohe Abstimmungsbedarf beim virtuellen Arbeiten. „Jeder Austausch muss gezielt eingeplant werden, manchmal ist der komplette Tag durchgetaktet.“ Hinzukomme, dass mobiles Arbeiten eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten bedeute. „Das stellt auch unsere Führungskräfte in der Art und Weise ihrer Mitarbeiterführung vor neue Herausforderungen.“

Oped

Für den Medizinhersteller Oped mit 300 Mitarbeitern in Oberlaindern dagegen ist mobiles Arbeiten nichts Neues. „Wir hatten das schon vor Corona und bieten es weiter an“, sagt Sprecherin Kristina Frank. Derzeit baut Oped seine Infrastruktur für mobiles Arbeiten aus. Unter anderem bekommen alle Azubis einen Laptop. Bei Oped herrsche eine Projektkultur. „Es ist nicht entscheidend, dass man anwesend ist. Das Ergebnis muss stimmen.“

